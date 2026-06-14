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Na više lokacija u opštini Štrpce od ranih jutarnjih sati traje akcija specijalne jedinice takozvane kosovske policije. Akcija je počela rano jutros i prvobitno je sprovedena u mestima Gotovuša i Štrpce, a veliki broj pripadnika ove jedinice bio je prisutan i u Berevcu. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, u ovoj akciji ima privedenih, dok iz takozvane kosovske policije za sada nema nikakvih zvaničnih informacija o dešavanjima na terenu.

Trenutno je u toku akcija u selu Viča u opštini Štrpce, dok su jedinice prištinske policije u međuvremenu napustile Gotovušu i Berevce. Kako prenosi Kosovo onlajn, na ovoj novoj lokaciji u selu Viča je uz policijske snage na terenu direktno prisutna i jedinica forenzike, a detalji same akcije za sada javnosti nisu poznati.

Sa druge strane, prištinski portal Koha piše da je tamošnja direkcija za istraživanje ratnih zločina, u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini, sprovela ovu akciju na nekoliko lokacija. Prema izvorima tog albanskog medija, akcija prištinskih institucija povezana je sa istragama protiv više osoba koje su osumnjičene za krivično delo "ratni zločini protiv civilnog stanovništva".