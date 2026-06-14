Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas u emisiji "Jutro", gde je govorio o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i o svom radu na čelu države i budućim planovima.

Na pitanje sa kakvim osećanjem se sprema da ode sa pozicije predsednika, Vučić je rekao da oseća delimično zadovoljstvo onim što je urađeno.

- I opet imam dozu straha i nade za budućnost naše zemlje. Za devet godina, od kada sam predsednik, a pre toga premijer, prošli smo kroz poplave, migracionu krizu, zatim smo imali i koronu, sukob u Ukrajini, krize i razgovore oko KiM. I uvek smo se trudili da sačuvamo naše vitalne i nacionalne interese - kazao je on.

Dodao je da je zadovoljan ekonomskim stanjem zemlje, ali i da oseća nezadovoljstvo zbog, kako kaže, nedovoljne brige za običnog čoveka.

- Nikada stvari nisu idealne nigde, zato je važno da primetimo svoje greške, da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. Neko bi rekao kao da je juče bilo, meni nije, meni kao da je bilo pre 50 godina... Svaki dan je tu bio težak. I ljudi to uglavnom ne razumeju. Ljudi traže rukovodstvo koje će da brine o njima, a ne o sebi. Zašto bi ih interesovalo kroz šta prolazi onaj koji mora da istrpi sve pritiske, čuva slobodu zemlje, da se bori za ulaganja u vojsku i policiju. Nije uvek jednostavno - dodao je Vučić.

Foto: screenshot prva tv

Vučić je istakao da se danas retko priznaju rezultati i da se stabilnost često uzima zdravo za gotovo. Podsetio je da je deda Avram slavljen zbog jedne godine stabilnosti, a da sada niko neće da čestita njemu i rukovodstvu za to što imamo čak 14 godina stabilnosti.

- Mi izgleda nismo ljudi, moramo da budemo prikazani i prokazani kao neljudi, i zato rezultat ne sme da se broji. Brojaće se nekog dana kada drugi budu sagledavali dela, a ne svoje emocije - kazao je Vučić.

Na pitanje o tome gde vidi sebe u budućnosti, predsednik je poručio da neće biti na Andrićevom vencu za desetu godišnjicu mandata, kao i da se ne bavi lično političkim protivnicima.

- Uvek sam video ciljeve ispred sebe, visoko postavljenu lestvicu. Nisam se bavio svojim protivnicima, koje sam uvek poštovao, nekada su imali program, nekada ne, ali sam uvek i u svakom trenutku pokušavao da se koncentrišem na ono što je naš posao i zadatak, da ponudim realnu budućnost, i verujem da su ljudi to prepoznali. Malo kome će poći za rukom da pobeđuje sa 60 odsto važećih glasova u prvom krugu - istakao je predsednik.