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- Za nas je politika rad, borba i program za budućnost, poručio je predsednik Aleksandar Vučić u poruci građanima Srbije.

On je dodao i da su na prvom mestu ideje i programi a ne noževi i suzavci kao blokaderima.

 Kurir.rs

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