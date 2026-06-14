On je dodao i da su na prvom mestu ideje i programi a ne noževi i suzavci kao blokaderima.
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"ZA NAS JE POLITIKA RAD, BORBA I PROGRAM ZA BUDUĆNOST" Predsednik Vučić poslao snažnu poruku: Ideje i programi, a ne noževi i suzavci kao blokaderima (FOTO)
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- Za nas je politika rad, borba i program za budućnost, poručio je predsednik Aleksandar Vučić u poruci građanima Srbije.
On je dodao i da su na prvom mestu ideje i programi a ne noževi i suzavci kao blokaderima.
Kurir.rs
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