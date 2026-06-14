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Profesor blokader Marko Milanović kritikovao je sopstvene saborce istakavši da njihov politički program i dalje nije dovoljno definisan, kao i da javnost nema odgovore na ključna pitanja o sastavu tzv. studentske liste.

Govoreći o političkim porukama i zahtevima koje poslednjih meseci iznose blokaderi, profesor Milanović je rekao da njihov program i dalje ostavlja brojna otvorena pitanja i da javnost nema dovoljno jasnu sliku o tome kako bi izgledala realizacija njihovih ideja i ko bi ih sprovodio.

- Mi i dalje ne znamo ko bi, na primer, činio studentsku listu... Razumem razloge zbog čega studenti ne žele da to objave, ali vi imate pokret koji nema jasne politike o brojnim pitanjama, vi ne znate kako bi izgledala nova Vlada, koliko dugo bi trajala, šta bi bio tačno njen zadatak... - jasan je bio profesor Milanović.

Blokaderski profesor je opleo i po organizaciji blokaderskih skupova.

- Taj pokret je toliko difuzan, nisam svestan bilo kog sličnog primera u nekoj relevantnoj uporednoj praksi, da je postojao ovakav pokret koji, zapravo, nema neko rukovodstvo, koji nema neku centralnu organizaciju, gde ne postoje jasne odluke, procedura kako se donose odluke, kakav je program i tako dalje, nego se sve tako odvija od fakulteta do fakulteta, pa se nekako decentralizovano odlučuje. Prosto, ne postoji nešto poput ovog pokreta u uporednoj praksi - naveo je Milanović i dodao da smatra da Memorandum o Kosovu blokaderima neće doneti nijedan glas!

U nastavku poslušajte kritike na račun blokadera, od strane onih koji ih podržavaju, preko blokaderskih medija: