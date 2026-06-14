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Blokaderi su u Novom Sadu ponovo pokazali da im životi građana uopšte nisu bitni! Naime, šačica onih koji su protestovali blokirali su jednu od najprometinijih raskrsnica u Novom Sadu i nisu dozvolili da prođe čak ni vozilo Hitne pomoći koje je bilo pod rotacijom!

Naime, blokaderi su u jednom trenutku zaustavili vozilo Hitne pomoći koje je pokušavalo da prođe kroz raskrsnicu, a budući da blokaderi to nisu dozvolili, vozilo je bilo primorano da se okrene i vrati pravcem iz kog je došlo.

Video-snimak sa lica mesta dodatno je podgrejao raspravu o blokadama ulica, zbog čega najviše ispaštaju građani koji trpe blokaderski teror.