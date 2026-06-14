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Premijer Indije Narendra Modi zahvalio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na čestitkama koje mu je uputio povodom stupanja na novi mandat. Modi je poručio da Indija visoko ceni prijateljstvo sa Srbijom i da očekuje dalji razvoj partnerstva dve zemlje.

- Hvala vam, predsedniče Vučiću, na toplim i srdačnim željama - napisao je Modi.

On je dodao da se rado seća Vučićeve posete Indiji i, kako je naveo, produktivnih razgovora koji su tom prilikom vođeni.

- Indija duboko ceni svoje prijateljstvo sa Srbijom i radujem se zajedničkom radu na daljem jačanju našeg partnerstva u godinama koje dolaze -poručio je indijski premijer.

Modijeva poruka usledila je kao odgovor predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je premijeru Modiju čestitao na tome što je postao premijer sa najdužim stažom u istoriji Indije i poželeo mu uspeh u nastavku mandata na čelu vlade te zemlje.