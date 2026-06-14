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Predsednik Aleksandar Vučić je tokom svog gostovanja govorio o napadu u Ofenbahu na novinara Zorana Vicelarevića, kao i o pretnjama Gorana Ješića Areni Sport.

Predsednik je istakao da su mnogi u ovoj zemlji spremni da šutiraju onog ko leži na zemlji, a nemaju hrabrosti da bilo šta u lice da kažu.

- Mislili su posle 15. marta da mogu da rade šta hoće. Tada je 120 domaćina sprečilo veliki sukob, veliki. Svima su oštećeni traktori... Nikada odštetu nisu dobili, niko nije uhapšen. Što su tim ljudima uništeni traktori? Šta su oni imali pravo na traktore i bajkere, a oni drugi nemaju. Sada vide da neki imaju i više bajkera i da pobeđuju na svim izborima - istakao je Vučić.

- Važni su samo izbori i rezultat. Znaju oni i to, volja naroda je neupitno drugačija nego pre godinu dana. Nama nije lako, ali za njih je mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula i ljudi počinju da vide kakve su bile laži. I na kraju ljudi razmišljaju o svojoj deci i budućnosti, i o sebi, i hoće da imaju nastavak normalnog života. Neće da imaju nešto neizvesno, bez politike, plana i programa. Oni i danas najavljuju samo nasilje, ništa drugo nemaju. Kakav revanšizam? Koji od opozicionih lidera je bio uhapšen? A revanšizam je kada neko ne postavi krvavu šaku na Instagramu? To znači onda da će da uvode Pola Pota i Pnom Pen. Video sam da je Ješić rekao da treba sravnitii Arenu, televiziju. A zašto Arenu, kada je jedan od najboljih kanala, ponos Srbije? Šta mu je zasmetala Arena, nikada se nisu politikom bavili? Majko rođena, jesu li oni normalni, pa posao komentatora je da ne navija, već objektivno prenosi utakmicu. Ne sme da navija ni za, ni protiv. Zato ćete da sravnite sa zemljom divne profesionalce i mlade ljude? Bukvalno su svojim znanjem razbili sve, vi u regionu nemate prenos utakmica NBA na takvom nivou - kazao je predsednik Vučić.

Kako je ocenio predsednik, "da nije bilo nas, ljudi u BiH ne bi mogli da gledaju prenos utakmice".

- Rekao mi je jednom neko, oni koji trče i skoče, a ne mogu da dohvate granu na šljivi, oni su uvek najbezobrazniji - istakao je predsednik.

Foto: screenshot prva tv

Napad na novinara Vicelarevića

Povodom napada na novinara Zorana Vicelarevića na tribini Proglasa u Ofenbahu, Vučić je rekao da je razgovarao s njim.

- Morao sam poruku da ostavim dva puta da bi se javio. Meni je bilo žao čoveka, on mi je rekao da smo se videli jednom pre 30 godina. Video sam da je Vlada Vuletić, ili Krstić, neko je rekao tačno: Nije problem u onom nesrećnom čoveku iz Šapca, jer njegov život je dovoljno problematičan da ima frustracije. Ali je problem u svima ostalima. Problem je u onome što sam sinoć čuo, u praznoj dvorani u Štutgartu. A to je da Vučić neće da ode sam. A znaju da lažu, ja sam priznavao da gubim i na 1 ili 2 odsto razlike. U pola deset uveče sam čestitao Nenadu Bogdanoviću. I mogao sam da tražim ponavljanja, ali nisam. Meni je najveći problem što sam video da niko od njih nema nikakvu empatiju. Došao je jedan od važnih ljudi sa te tribine, u studio jedne Šolakove televizije.I nije on došao da se izvini, zaključak pokazuje kakvi su to ljudi. Kaže: "Najgore od svega je što moramo da pričamo o tome, a ne o uspešnoj tribini" - rekao je predsednik.

- On nije kriv što je naneo bol i poniženje jednoj porodici, taj čovek nije važan - on je ćaci, kaže Vučić.

- Nisu ćaci više naprednjaci, ćaci je svaki neutralan čovek, svako ko ima pitanje. I mora da bude pretučen. Ne žale oni za njim, nego zato što moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo na njihovoj tribini. I pitate se kako niko nije ustao u sali. Da sam bio tamo, ustao bih i odvukao bih ga, to je sramota i zastrašujuće. Meni su iz SPO svojevremeno svašta izgovarali, u selima kod Valjeva. Govorili mi da sam ustaša, da mi je šef ustaša. I ja sam s njima razgovarao sat vremena. Šta je bre ovo ljudi, ko su ovi ljudi, šta su umislili? Što se iživljavate na traktorima, što ne uđoste u park? Nego ste znali da će tamo neko da uzvrati, a gume i točkovi ne uzvraćaju udarce. Kaže da želi da vidi ujedinjenu Srbiju, u kojoj će svako moći da misli šta hoće, ali u kojoj niko ne želi smrt svojim protivnicima.Oni su za mog sina rekli da će da ga tuširaju osiromašenim uranijumom. I ja sada treba da sretnem Srđana Škora, koji je to rekao, i šta treba da mu uradim? Da se ponašam kao on - zapitao je predsednik.

Foto: screenshot prva tv

Govoreći o nasilju na tribiniama ProGlasa, predsednik je istakao da oni svoju nesigurnost i frustriranost zbog političkih neuspeha pokušavaju da izleče isključivošću.

- Ako misliš drugačije, ti ne smeš da postojiš. Oni nemaju nijednog čoveka koji drugačije misli da ga nisu blokirali na društvenim mrežama. Nemaju nikoga ko drugačije misli! I zato se uvek šokiraju kada izgube na izborima. Da su me sa N1 pozvali, konačno bi mogli da imaju preko dva odsto šera. Ali morali bi da mi kažu u lice sve. Mogli su da dovedu i pet i deset njih, znaju da bi ih pobedio. Oni znaju da ja govorim istinu i da imam argumente. Osnovni razlog je samo jedan, kao i razlog zašto su nam zabranili emitovanje spotova. Mi nismo smeli da platimo reklamu na N1 i Novoj S. Ja razumem zašto je to traženo od njih. Zato što bi i u tih 30 sekundi neko čuo istinu, i malo razmislio. Oni drže ljude u svom balonu, balonu laži i neistina. Kao što su lagali tri godine za Jovanjicu. Tri godine sam bio narko diler, sećate se foliranja Tomanovića, Sente, Ćute. Niko od njih nije rekao da imam bilo kakve veze sa tim, ili moja porodica. Samo je Jelena Zorić to javno rekla, hvala na poštenju. Posle tri godine laži, ko će da me voli? - rekao je predsednik.