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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je krupne političke događaje u zemlji, potvrdivši da u naredna tri do četiri meseca slede izbori, kao i da je spreman da podnese ostavku na funkciju. On je pozvao građane na veliki skup 27. juna u Beogradu, gde će predstaviti plan, program i partijske slogane, ističući da već ima nekoliko imena u opciji za budućeg predsedničkog kandidata.

Predsednik je rekao da ne laže narod, i da ne skraćuje mandat već podnosi ostavku, naglašavajući da je to jedini termin koji može da se koristi. Kaže da je govorio istinu kada je rekao da je spreman na taj korak.

- Uskoro ćemo da idemo na izbore, u naredna tri ili četiri meseca. Ali će nadležni organi da donesu odluku da li će biti spojeni izbori - rekao je on.

Veliki skup 27. juna u Beogradu

Vučić je pozvao sve građane Srbije da dođu 27. juna u Beograd, kada će saopštiti ključne odluke.

- Tada će čuti, saopštiću ime liste za predstojeće izbore, znaćemo slogane, sa čim idemo, koji nam je plan i program. Ja neću tu govoriti tačno, verujem da ću 28. govoriti direktno o državnim odlukama vezano za penzionere i druga ugrožena lica. Sve ćemo u ta tri-četiri dana da uradimo - rekao je on.

Foto: screenshot prva tv

Tog 27. juna biće ponuđena i jedna novina za sve koji dođu na skup, gde će građani sami birati prioritete.

- Tog 27. ćemo napraviti i glasačke kutije, ponudićemo građanima da od 10 tema zaokruže 5. Da vidimo šta narod misli, šta su glavni prioriteti, da li zdravstvo, putevi, socijalna primanja. Za nas je važno šta ljudi misle, naša je obaveza da slušamo njih. Imaćemo kutije na mnogo mesta, pored toga papir, i svako će moći da zaokruži - kazao je on.

Izbor predsedničkog kandidata i planovi za budućnost

Predsednik kaže da ima u glavi nekoliko imena za predsedničkog kandidata, ali da je suština u programu i dugoročnom planiranju, po uzoru na velike sisteme. Istakao je da je pričao sa rukovodstvom ljudi u stranci, i da su neki od njih bili zabrinuti kada je ovo krenulo.

- Rekli su mi: "Ako ti nećeš da se boriš, ti reci". I kada smo doneli odluku da se borimo, mnogo smo propatili, ali smo se borili i izborili. I pobedili, kao što vidite - rekao je on.

Foto: screenshot prva tv

U nastavku je naglasio značaj jasne strategije za budućnost zemlje.

- Mislim da je suština u programu i planu, da ćemo do tada u potpunosti da ubedimo ljude da nismo baš monstrumi, ubice i neljudi, a naši planovi su postojeći i odgovorni. Vidite, Kinezi, ovo im je početak provođenja 17. petogodišnjeg plana. Uvek imaju planove. Čuli ste šta je predsednik Si rekao, to su ljudi koji gledaju u budućnost, sagledavaju budućnost. Ja ne podnosim politiku snaći ću se. Politika mora da ima planove, strategiju i taktiku - izjavio je Vučić.

Na kraju, predsednik se osvrnuo i na svoje lične navike i obaveze na radnom mestu.

- Nisam još ni spakovao knjige, imam ih mnogo. Mnogo knjiga imamo... Sada sam čitao dosta oko Kine, i centralne Azije, oko Turkijskih naroda. Fasciniran sam njihovim uzletom, i želim da naučim više o njihovim tradicijama. A o Kini sam gotovo sve što je izašlo na srpskom pročitao. Trudim se da pročitam uvek nešto, nekada zaspim u fotelji na poslu, dok čitam - rekao je predsednik.