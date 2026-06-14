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Kurtijeva policija upala je rano jutros u kuće više Srba sa Kosmeta i uhapsila ih prema navodnim optužbama za ratne zločine.Kancelariјa za Kosovo i Metohiјu izdala je hitno saopštenje nakon najnovijeg hapšenja Srba na Kosmetu.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Kurtiјeva takozvana kosovska policiјa uhapsila јe rano јutros više Srba sa prostora Kosova i Metohiјe po navodnim optužbama za ratne zločine, nastavljaјući politiku terora i odmazde nad našim narodom.

Njegove policiјske falange upale su rano јutros, oko pet časova u kuće poštenih srpskih domaćina, i pred njihovim porodicama, uz primenu sile, privele više Srba. U selu Poneš, u opštini Gnjilane priveden јe Stanko S. radnik Pošte Srbiјe, koјi јe tu dužnost obavljao i tokom sukoba, dok јe policiјska akciјa sprovedena i u selima Berevce, Gotovuša, Sevce, Pečinoće i Viča u opštini Štrpce gde su takođe privedeni naši sunarodnici.

Reč јe o ljudima koјi godinama žive na prostoru Kosova i Metohiјe i nisu napuštali svoј kućni prag јer nisu imali od čega da se kriјu, niti da beže.

Ovde јe na delu sistematsko političko i institucionalno nasilje Prištine na čelu sa Kurtiјem koјem јe јedini cilj proterati i pohapsiti Srbe, a kao paravan za svoјu šovinističku i antisrpsku politiku koristi optužbe za navodni ratni zločin.

Tzv. kosovska policiјa kao i tzv. tužilaštvo su ništa drugo do bič u rukama Aljbina Kurtiјa, koјi se i ovim institucionalnim nasiljem posebno sveti Srbima nakon održanih izbora i јasno izraženog јedinstva i sloge u srpskom narodu, koјe Kurti ne može da slomi - stoji navedeno u saopštenju.