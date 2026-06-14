"SRDAČNE ČESTITKE DONALDU TRAMPU UZ ŽELJE ZA DOBRO ZDRAVLJE, LIČNU SREĆU I USPEH" Predsednik Vučić čestitao 80. rođendan predsedniku SAD
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je 80. rođendan američkom predsedniku Donaldu Trampu.
"Srdačne čestitke Donaldu Trampu uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u godinama koje dolaze. Vaša politika unela je novu dinamiku u savremene međunarodne odnose i doprinela promenama koje oblikuju današnju geopolitičku sliku sveta.
U vremenu velikih izazova i brzih promena, pokazali ste da liderstvo podrazumeva hrabrost da se donose teške odluke, ali i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju.
Uz izraze poštovanja, želim Vam da rođendan proslavite okruženi porodicom, prijateljima i saradnicima, ponosni na rezultate koje ste ostvarili i nasleđe koje ostavljate budućim generacijama", piše u čestitki predsednika Srbije.
Kurir.rs