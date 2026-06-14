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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je za koga navija na Mundijalu tokom jutrošnjeg gostovanja na televiziji. Uz sve aktuelne političke teme i važne informacije za državu Srbiju i njene građane, posebno uz dobre vesti za penzionere, predsednik se dotakao i Mundijala pa otkrio i ko su njegovi favoriti.

Gostujući jutros na TV Prva, Vučić je kazao da priželjkuje južnoameričko finale!

- Uvek volim za autsajdere iz ovih afričkih zemalja da navijam, ako neko od njih prođe, ali ne verujem. Uvek je divno gledati Brazil - Argentina, taj južnoamerički derbi, lisac je Karlo Anćeloti, noćas je 1:1 igrao sa Marokom, ali ništa to ne znači. Jaki su Evropljani, Francuzi, Španci, Holanđani, Belgijanci, Nemci naravno - rekao je Vučić koji se potom osvrnuo i na sezone naših košaškaških klubova - Zvezdu i Partizan.

- Kad se završi utakmica, ja volim da pogledam u semafor. I možete da pričate šta hoćete iz KK Zvezda i Partizan... Zvezda je osvojila samo Kup, imala je jedan od najskupljih timova svih vremena i u Evropi - propala sezona. Partizan, relativno skup tim, ili nešto manje skup od Zvezde, nije uzeo trofej, piše na semaforu tako, propala sezona. Ne možemo da se lažemo. Kada tako postavite rezultate, a ne da se pravdate, onda će rezultati doći.