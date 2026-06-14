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- Na Košarama nisu branjene samo granice naše zemlje. Tamo su branjeni čast, sloboda i pravo Srbije da bude svoja. Danas, sa dubokim poštovanjem, poklonili smo se senima naših junaka. Setili smo se njihove hrabrosti, ali i njihove poruke koja i danas obavezuje svakoga od nas - istakla je ona.

Ministarka je dodala da za ovu zemlju vredi živeti.

- Za ovu zemlju vredi raditi, boriti se, stvarati i čuvati ono što su nam oni ostavili – slobodnu i dostojanstvenu Srbiju. Naša je dužnost da ne dozvolimo da njihova žrtva bude zaboravljena. Da budemo složni, da čuvamo mir, državu i nacionalno jedinstvo, jer je to najveći dug koji imamo prema onima koji su dali ono najvrednije što su imali - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:

- Večna slava junacima sa Košara.

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