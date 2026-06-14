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Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević je otkrila kako funkcioniše odnos blokaderske opozicije i samih blokadera "studenata", gde je faktički poručila da o budućnosti ove zemlje žele da odlučuju anonimne osobe koje upravljaju nalozima na društvenih mrežama.

Na pitanje Danice Vučenić o tome da li je zahtev za napuštanje poslaničkih mandata stigao od studenata, ona je rekla da nije, već se to odvijalo kroz "neformalne kanale".

- Nećemo ga napustiti. Niko nije tražio da podnosimo ostavke na poslaničke mandate, već da izađemo iz parlamenta. Više puta sam govorila o tome, taj zahtev nikada nije stigao od studenata, odnosno sa glavnog naloga. Ako taj nalog uzimamo kao reper, a više puta je rečeno da upravo on predstavlja relevantan izvor informacija u studentskom pokretu, onda je važno istaći da je inicijativa došla sa nekoliko drugih studentskih naloga - kazala je opozicionarka Đorđević.

Biljana Đorđević Foto: Printscreen

Na pitanje Danice Vučenić, sa kim su dogovarali podršku, Biljana Đorđević odgovara:

- Dakle, u pozadini je pitanje sa kim komunicirate, i jasno je kako funkcioniše studentski pokret. Nema jasne predstavnike, koji komuniciraju. Da su to uvek neki drugi portparoli koji govore u ime plenuma i radnih grupa. I da su to ti nalozi preko kojih se komunicira. I mi svi možemo da tumačimo da li je to ili jeste konačni stav. I oni su isto tako govorili da su spremni da ga menjaju. Ali to je ono sa čime smo mi operisali - rekla je ona.

Zanimljivo je da o budućnosti ove zemlje žele da odlučuju oni koji primaju naređenja i savete od raznih anonimusa preko društvenih mreža, kao i oni koji upravljaju tim nalozima.