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Pompezno najavljena turneja blokaderskog Proglasa po Nemačkoj, tokom koje su želeli da pridobiju glasove srpske dijaspore pljujući sopstvenu otadžbinu, ali i da sakupe poneku donaciju i novac od naplate ulaznica za svoje tribine, doživela je potpuni fijasko, ocenili su sagovornici Kurira!

"Proglasovce" su dočekale poluprazne sale širom Nemačke, u Štutgartu su prodali samo 120 karata, a šokirani ljudi u Minhenu su mislili da dolaze na pozorišnu predstavu zbog plakata s glumcima koji su promovisali tribinu. Ipak, vrhunac je bio u Ofenbahu kod Frankfurta, gde je novinar Zoran Vicelarević napadnut, pretučen i izbačen iz sale samo zato što je upitao "proglasovce" koji vam je program, podsećaju sagovornici Kurira. Da sramota bude veća, čak i u tim polupraznim salama oni retki koji dođu glasače SNS i Srbe iz regiona nazivaju "hordama" i prete predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!

Politički analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da na tri ukupno dosad održane tribina Proglasa nije pokazano ništa osim licemerja, nasilja i mržnje prema sopstvenoj zemlji. On naglašava i da to nikako nije pravi odraz raspoloženja većine srpske dijaspore ni u Nemačkoj, kao ni u drugim zemljama.

- "Proglasovci" od početka pokušavaju da se pozicioniraju kao nekakva "intelektualna elita", iako je jedna stvar koja bi ih bar malo približila pojmu "elite" u stvari njihova finansijska dobrobit, za koju, doduše, mogu da zahvale predsedniku Vučiću i prilikama koje je stvorio u državi. Najavljivali su svoju turneju po inostranstvu kao nekakav karavan prosvetljenja za srpsku dijasporu, a sve pod pretpostavkom da će im Srbi iz dijaspore šakom i kapom sipati novac jer su izgubili kontakt s maticom, te ne znaju kako se živi u Srbiji! Međutim, licemerje blokadera nije palo na plodno tle. Srpska dijaspora je pokazala da odlično zna šta se u prethodnih godinu i po, ali ne samo godinu i po, dešavalo u zemlji, da ne žele podelu među narodom, nasilje, mržnju, a kamoli da "proglasovcima" glume nekakvu darežljivu "tetku iz Nemačke", spremnu da uradi sve za osmeh dragog nećaka - govori Obrknežev.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

On je dodao da misli da upravo u inostranstvu Srbi znaju koliko je važno da ostanu ujedinjeni!

- Naša dijaspora vrlo dobro zna da Srbi treba da se drže zajedno i da pomažu jedni drugima i koliko je opasna svaka retorika koja hoće da nas razjedini, posvađa ili počne neki novi bratoubilački rat. Neće ljudi da gledaju ulice svojih rodnih gradova blokirane, u krvi i sa zapaljenim kontejnerima, žele da tamo negde u belom svetu, gde se nalaze, mogu s ponosom da dignu glavu kada izgovore da su došli ili da vuku korene iz Srbije. Oni znaju da im je to omogućila međunarodna politika Aleksandra Vučića i vladajuće stranke. Znaju da će se, kad se vrate u Srbiju, voziti novim auto-putevima, da ih ovde čeka odlična i besplatna zdravstvena nega, da se podižu plate i penzije, vide da se otvaraju fabrike i da će moći da nađu radna mesta ako odluče da se vrate. Najbolji dokaz za sve ovo je što se "proglasovcima" pojavi jedva 100 ljudi, od kojih je pola mislilo da idu da gledaju predstavu jer su na reklami videli srpske glumce i voditelje! Ako je neko i želeo da dođe da čuje šta imaju da kažu, odustao je već na prvoj tribini, gde se videlo da se pričaju samo prazne priče, pljuje Srbija i predsednik Vučić i da mogu da dobiju i batine ako postave neko pitanje! Verujem da su blokaderi sada razočarani jer im nije uspelo da se po ko zna koji put sakriju iza imena studenata i uzmu novac građana, jer ti isti ljudi znaju da u prošlosti njihove donacije bile proneverene i otišle ko zna kome! Ove neuspešna turneja samo je još jedna potvrda koliki fijasko će blokaderi da dožive na izborima.

Politički analitičar Srđan Graovac kaže da ga ova, ali i druge akcije Proglasa najviše podsećaju na putujući cirkus, kojem se menjaju imena, ali "glumačko-politička struktura i prevelika očekivanja uvek ostaju ista".

- Generalno je problem tog političkog spektra nerealno sagledavanje situacije i to što ne uče na sopstvenim greškama. Sada im je lažnu nadu dao blokaderski pokret, zbog kog je Proglas očekivao da će imati jednu širu podršku, i to naročito u dijaspori, jer su pošli od pretpostavke da su to ljudi koji se informišu samo preko društvenih mreža, gde su oni dominantni, ali i zato što su ti ljudi otišli iz Srbije razočarani i tražeći adekvatne uslove za svoju egzistenciju. Međutim, zaboravili su da je najmanje ljudi iz Srbije otišlo trbuhom za kruhom upravo u poslednjih 13-14 godina, a da ih je mnogo otišlo pre tog vremena, kada su mnogi koji danas učestvuju na tribinama bili na vlasti - kaže Graovac.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

On ističe da se kod Proglasa nikako ne sme zanemariti i pokušaj da se ostvari materijalna korist prodajom ulaznica ili nekim donacijama.

- Međutim, i tu su ljudi u dijaspori prevareni jer su zbog sastava učesnika mnogi pomislili da je u pitanju nekakva pozorišna predstava ili drugi javni događaj, a ne politička tribina koju treba da plate. Očigledno je trebalo da bude održano nekoliko tih tribina i da se pročuje da je u pitanju politička tribina, ali bez političara. Po meni je to sve pomalo bizarno - zaključuje Srđan Graovac.