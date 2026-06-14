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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od sutra do srede, 17. juna, u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

Kurir Politika

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