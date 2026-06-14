Politika
BRNABIĆ TOTALNO OGOLILA BESMISLENOST BLOKADERA Vučić im jedan dan izolovan, drugi dan potrčko svetskih sila: "Teški diletanti čija reč ne znači ništa"
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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ogolila je besmislenost blokadera.
Naime, Brnabić je ocenila da su tvrdnje i kritike koje iznose blokaderi na račun predsednika Aleksandra Vučića kontradiktorne, kao i da se menjaju u zavisnosti od trenutnog političkog narativa.
- Do juče pričali da je Aleksandar Vučić izolovan, da niko neće da ga vidi, da je Srbija sebi zatvorila sva vrata dok je on vodi, a danas je Vučić "potrčko svetskih silnika". Teški diletanti čija reč ne znači ništa. Zato su toliko i opasni. Vučić je potrčko svetskih sila jednako koliko je Milivojević lider svetskih sila - poručila je Brnabić putem Iksa.
Kurir.rs
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