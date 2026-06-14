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Upad pripadnika tzv. kosovske policije, po nalogu tzv. tužilaštva, u više srpskih kuća u nekoliko mesta na Kosovu i Metohiji i hapšenje petorice Srba zbog optužbe da su, navodno, počinili ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Račku u januaru 1999. godine predstavljaju novi slučaj institucionalnog nasilja Aljbina Kurtija na kosovskim Srbima!

Kurtijeva policija je, podsetimo, u selu Poneš kod Gnjilana privela Stanka S., radnika Pošte Srbije koji je tu dužnost obavljao i tokom sukoba 1999. godine, dok je policijska akcija sprovedena i u selima Berevce, Gotovuša, Sevce, Pečinoće i Viča u opštini Štrpce, gde su privedena još četvorica Srba.

Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Nikolić osudila je hapšenje Srba i navela da to predstavlja nastavak otvorenog političkog progona srpskog naroda od strane režima Aljbina Kurtija. Ona je ukazala da Kurti, kada god se suoči sa političkim problemima, neuspesima ili sopstvenom nemoći da obezbedi normalan život građanima, odgovor pronađe u hapšenju Srba.

- To više nije pitanje vladavine prava, već unapred pripremljena kampanja zastrašivanja i etnički motivisanog institucionalnog pritiska na srpski narod. Kurti nema šta da ponudi, osim dugih cevi, specijalnih jedinica i montiranih procesa. U nemogućnosti da izgradi poverenje i suživot, pokušava da silom, hapšenjima i fabrikovanjem optužnica prekraja stvarnost i Srbe predstavi kao dežurne krivce za sve probleme na Kosovu i Metohiji - navela je Nikolićeva.

Danijela Nikolić Foto: Printscreen Kosovo online

Ona je ukala i da se ovakve akcije sprovode selektivno i gotovo uvek protiv Srba, dok zločini nad Srbima ostaju bez istrage, bez pravde i bez odgovornih.

- To predstavlja grubo kršenje osnovnih ljudskih prava i direktan udar na svaki pokušaj normalizacije odnosa. Jasno je da je cilj ovih hapšenja da se među Srbima poseje strah, da se ubrza njihovo iseljavanje i da se stvori privid da na Kosovu i Metohiji nema mesta za srpski narod. To je politika progona, a ne politika mira - jasna je Nikolić.

Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije tražila je hitnu reakciju međunarodne zajednice, EU, Euleksa, Kfora i svih organizacija koje imaju mandat da štite mir i ljudska prava na tzv. Kosovu.

- Njihovo ćutanje postaje saučesništvo u svakodnevnom kršenju prava Srba. Srpski narod na Kosovu i Metohiji preživeo je mnogo teža vremena od Kurtijevih političkih predstava. Nije ga slomio ni teror OVK, neće ga slomiti ni Kurtijeve lisice. Srbi će ostati i opstati na svojim vekovnim ognjištima, a svaki pokušaj njihovog zastrašivanja samo dodatno potvrđuje da je Kurti postao simbol politike mržnje, osvete i etničke netrpeljivosti prema svemu što je srpsko - zaključila je Danijela Nikolić.