Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je danas u razgovoru sa građanima u Banatskom Karađorđevu, da odgovor na pokušaje podela, nasilje i napade na državu mora da se da na izborima.

- Da dobiju odgovor kakav zaslužuju na izborima. Nema igre sa Vojvodinom i nema igre sa Banatom - poručio je Vučević.

On je ocenio da je Srbija u prethodnom periodu bila izložena pokušajima destabilizacije i napadima na državne institucije, navodeći da je zahvaljujući podršci građana sačuvana stabilnost zemlje.

Vučević je rekao da to, kako je naveo, "nije bila borba protiv jednog čoveka ili vlasti, već napad na državu".

- Da nije bilo vas, običnog naroda, a ne lažne elite, ne bi sačuvali ni državu ni narod - rekao je Vučević.

Govoreći o aktuelnoj društvenoj atmosferi, predsednik SNS-a istakao je da je potrebno pronaći snagu za zajednički život i sa onima koji ne dele iste političke stavove, jer je normalno da postoje različita mišljenja, ali ne i mržnja i nasilje.

Dodao je da građani treba da se okupe oko zajedničkih vrednosti i razvoja svojih sredina.

- Mi smo samo običan narod koji hoće mirno da živi, poštujući sve druge - rekao je Vučević.

Skupu su prisustvovali i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimir Galić.