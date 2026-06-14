U selu Grušić, održan je skup podrške Srpskoj naprednoj stranci, gde su se okupili građani svih generacija u pozitivnoj atmosferi.
Politika
SKUP PODRŠKE SNS - "SRBIJA POBEĐUJE" Građani se okupili u selu Grušić kod Šapca (VIDEO)
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U selu Grušić, nadomak Šapca, održan je veliki skup podrške Srpskoj naprednoj stranci (SNS).
Brojni građani okupili su se kako bi pružili podršku vodećoj političkoj stranci u Srbiji. Kako se može videti na video-snimku, događaj je protekao u svečanoj i pozitivnoj atmosferi.
Skupu su prisustvovali građani svih generacija, okupljeni oko zajedničkih ideja i ciljeva, koji su čak dva sta ranije došli na skup.
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