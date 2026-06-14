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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane na skup SNS-a 27. juna u centru Beograda, na platou ispred Narodne skupštine i najavio da će tada ta stranka saopštiti sa kim će u koaliciji izaći na predstojeće izbore, ime liste, kandidate i svoj program i planove za budućnost Srbije.

- Tada ćemo znati i slogane, znaćemo i sa čim idemo, koji nam je plan i program, moći ćemo deo tih stvari tada da najavimo - kazao je Vučić. Dodao je da o državnim odlukama verovatno neće tada govoriti, već 28. juna, jer, kako je naveo, želi da razdvoji državu od tih stvari.

- Ali na tom skupu ću reći veoma važne stvari, plan za budućnost, a posle toga ću govoriti direktno o državnim odlukama vezano i za penzionere, ali i za druga ugrožena lica u našoj zemlji. Sve ćemo to u ta tri, četiri dana da uradimo - kazao je Vučić.

Nekoliko kandidata za predsednika

Dodao je da tada još neće saopštiti ime kandidata SNS za predsednika i da trenutno ima nekoliko kandidata.

- Ne mislim da je uvek to suština. Mislim da je suština u programu i planu - istakao je Vučić. Dodao je i da će na skupu 27. juna biti postavljene i glasačke kutije i da će građani moći da se izjasne o glavnim temama koje žele da budu urađene i promenjene u Srbiji.

- To će biti jedno dobro istraživanje o tome šta ljudi misle, mi želimo njihovo učešće. Ako su ljudi spremni da dođu da slušaju mene, naša je obaveza da slušamo njih - rekao je predsednik Vučić.

On je najavio da će u naredna tri do četiri meseca biti održani izbori u Srbiji, a da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani i parlamentarni i predsednički izbori.

- Dovoljno sam rekao da ćemo uskoro da idemo na izbore, u naredna tri ili četiri meseca i to je to - dodao je predsednik Vučić.

On je naveo da nema nikakav strah od izborne noći i istakao da je volja naroda drugačija nego pre godinu dana i da njegovi politički protivnici danas imaju manje šanse za pobedu, iako im, kako je naveo, ni pre godinu dana ne bi bilo lako da pobede.

- Što se tiče izborne noći, za razliku od svih drugih, nemam nikakav strah. Važni su samo izbori, važan je samo kakav će rezultat i kakva će volja naroda da bude. Znaju oni, volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana. I pre godinu dana to ne bi bio lak posao za njih na izborima. Danas je to za njih mnogo teže. Za nas nije lako, za njih mnogo teže - rekao je Vučić.

Dodao je da je opšte poznato da je on skeptik, veoma oprezan i veoma posvećen po tom pitanju.

Ljudi žele normalan život

- Ne spavam kada to čitam, da razmišljam šta je to što treba da promenimo, kako da uradimo itd. Situacija se po tom pitanju i psihološki okrenula i ljudi počinju da vide sa kolikim i kakvim lažima su se suočavali. I na kraju, ljudi razmišljaju o svojoj deci i o svojoj budućnosti, razmišljaju o sebi i hoće da imaju nastavak normalnog života. Ne žele da imaju nešto što im nije izvesno, bez politike, bez plana, programa i nešto što najavljuje samo nasilje. Pa oni vam i danas najavljuju samo nasilje, ništa drugo ne najavljuju. Ničim drugim se ne bave - rekao je Vučić.

Predsednik je izjavio da se nikada nije obazirao na svoje političke protivnike, već da je uvek video ciljeve ispred sebe i visoko postavljenu lestvicu onoga šta mora da uradi, kao i da je uvek uspevao da se odupre stranim pritiscima i da nije ničiji čovek, već srpski.

Foto: screenshot prva tv

- Nisam se bavio svojim protivnicima koje sam uvek poštovao, nisam morao da budem oduševljen njihovim programom ili planom. Nekada ga nije ni bilo, nekada jeste, ali sam uvek i u svakom trenutku pokušavao da se koncentrišem na ono što je naš posao, na ono što je naš zadatak, da ponudim realnu budućnost građanima Srbije i verujem da su ljudi to prepoznali - rekao je Vučić gostujući na TV Prva.

Srpski čovek

Dodao je da nije ni ruski ni bilo čiji drugi čovek, već srpski čovek.

"Kada shvatite da će uvek da postoje takvi pritisci, kada shvatite da će da vam lome kičmu na sve načine, onda kažete sebi: 'Nema šta. Ušao si u kolo, sam si tražio, borio si se, tražio si narodno poverenje. Dobio si, nastavi i bori se'", naveo je Vučić i istakao da se mnogo toga u Srbiji promenilo od kada je predsednik.

- Ovi momci ovde ne bi imali plate, vi ne biste imali platu da mi nismo promenili stvari u Srbiji po pitanju fabrika i zapošljavanja - naglasio je Vučić.