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Političar Vladan Đokić još jednom je pokazao svoje pravo lice, i to ovoga puta na najsvetijem mestu srpskog naroda - u manastiru Hilandar.

Zdanju u koje se ulazi sa strahopoštovanjem, skrušenošću i molitvom, Đokić je pristupio kao huligan, o čemu svedoči i fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama.

Na njoj se može videti Đokić koji u srcu svetinje sedi kao da je, u najmanju ruku, u lokalnom kafiću i čeka posluženje!

Foto: Printskrin

- Sramota i beščašće! Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude uzor dostojanstva, ozbiljnosti i poštovanja prema srpskim svetinjama, ponaša se kao običan huligan na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar - navodi se u opisu fotografije, dok korisnici u komentarima navode da je ovakvo ponašanje "bruka i sramota".

Ipak, možda ovako nešto i ne bi trebalo da čudi bilo koga, imajući u vidu Đokićev snimak koji je ranije takođe osvanuo na mrežama, a gde se vidi da ne ume da se prekrsti.

Đokića je tada, povodom Dana studenata u Srbiji, položio venac kod spomen ploče Žarku Marinoviću, studentu prava koji je život izgubio tokom studentskih protesta 4. aprila 1936. godine.