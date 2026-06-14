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- Citat o žrtvi na Košarama izgovorio je sin Jožefov, Cerna Tibor, dok je stradao za otadžbinu kazao je: "Za ovu zemlju vredi poginuti". Danas, 2026. godine, kada se sećamo tih div junaka, koji su 67 dana i noći pružali otpor čuvajući granice naše zemlje, dužni smo da kažemo da za ovu zemlju vredi živeti - rekla je ona.

Za ovu zemlju se vredi boriti, za ovu zemlju vredi uporno istrajavati da je gradimo, naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

- Da je obnavljamo, i da je podižemo. Peđa Leovac, sa severa Crne Gore, bio je jedan od sinonima za 108 poginulih junaka. Bio je ne samo broj, nego soj, od koga je sazdana cela ta generacija. Otišli su na frontove kao deca, a odatle se pravo upisali u večnost. Najbolji sinovi Srbije znali su da sa tih položaja nema nazad, i da ukoliko oni padnu na kolena sva će Srbija biti na kolenima - istakla je ministarka.

Ona podseća da se Leovac vratio iz rodnog mesta, iako je bio teško ranjen i hranio se na slamčicu, rekavši svome ocu: "Idem tamo da pomognem onoj deci, ne mogu da ih ostavim".

- Zato ne treba da nas zaglušujuća buka agresivne manjine, koja nas uči da treba da se stidimo Košara, Paštrika, Kosova i Metohije u celini, ne sme nikada da nas omete na našem putu i na našem cilju. Srbija je bila prva zemlja na koju je agresor udario posle Drugog svetskog rata na evropskom kontinentu. Srbija je bila ona zemlja koja je pokazala, na Košarama, da mali narodi imaju pravo da budu državnički iako ih uče da budu podanički - rekla je ona.

Ministarka ističe da su junaci sa Košara najlepša patriotska lekcija za sve generacije.

- Ali junaci sa Košara nisu lekcije patriotizma samo za srpski narod, oni su i danas poruka da jedna mala grupa može odbraniti čitavu državu i njene granice. I naše su granice upravo tamo gde su ih oni ispisali, svojom krvlju, svojom žrtvom, i svojom čašću. I te granice niko ne može da nam izbriše, i niko ne može da ih promeni. Na Juničkim planinama naša vojska vinula se u večnost, u nebesku stražu, i ja znam da su sve njih, junake sa Košara, tamo sačekali i Miloš i Lazar. Da su ih sačekali kao naslednike kontinuiteta kosovskometohijskog zaveta, da su ih sačekali kao svoju decu i kao sinove Srbije - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.