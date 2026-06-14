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Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević ogolio je licemerije crnogorskog establišmenta prema Srbiji, nakon oglašavanja Ministarstva spoljnih poslova te zemlje u kojem se navodi da Podgorica odbacuje navode o vođenju hibridnog rata protiv Beograda.

- Priznaš 14 posto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problema da svakog vikenda obilaziš nekretnine na Beogradu na vodi i Vračaru. E to mogu samo u Ministarstvu vanjskih poslova.

P.S. A da Srbija traži brod "Jadran" nazad ili da prizna Boku Kotorsku? Sigurno bi NATO reagovao kao za vreme požara prethodne godine - napisao je Knežević na svom instagram profilu.

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