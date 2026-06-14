Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija danas snažnija i sigurnija nego ranije, navodeći da iza svih postignuća stoje rad, disciplina i odgovornost, rezimirajući nedelju za nama!

- Ponosan sam na sve što smo zajedno uradili, na nove puteve i pruge, fabrike, škole, bolnice i naučno-tehnološke centre. Naša država je danas snažnija i sigurnija nego što je bila godinama unazad. Iza svakog uspeha stoje rad, odgovornost, disciplina i vera u svoju zemlju - naveo je predsednik i dodao: 

- Uvek sam vodio politiku slobodne, nezavisne i suverene Srbije. Moj posao je da štitim i čuvam Srbiju i odgovoran sam samo svom narodu. Za to sam spreman da se borim i toj borbi nema kraja ni granica. Živela Srbija!

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJA NE ČEKA BUDUĆNOST. SRBIJA JE GRADI" Moćna poruka predsednika Vučića: Upravo sada postavljamo temelje na koje će buduće generacije biti ponosne
Aleksandar Vucic ,kolekcija
PolitikaSRBIJA ZNA SVOJU SNAGU I STOJI UZ SVOJ NAROD! Vučić: Svaka odluka i svaki razgovor vođeni su odgovornošću prema državi i brigom za budućnost
Aleksandar Vučić (4).jpeg
Politika"VERUJEM U SRBIJU KOJA NE ODUSTAJE" Vučić: Ne postoji lak, ali postoji jasan put, a to je put rada, odgovornosti i vere u sopstvene snage
WhatsApp Image 2026-03-21 at 19.07.30.jpeg
Politika"SRBIJA MORA BITI HRABRA, SUVERENA I SNAŽNA!" Važni susreti predsednika Vučića u nedelji za nama: Snažne reči uputio na Sretenje! (VIDEO)
collage.jpg