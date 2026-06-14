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Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je danas da je primilo je k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, navodeći da ono, nažalost, predstavlja potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije.

''Umesto ovakvih oštrih i suštinski ničim izazvanih saopštenja i javnih prozivki, i pokušaja ućutkivanja, jasno usmerenih sa idejom neprimerenog uticaja na politički život Srbije, smatramo da bi za odnose dve susedne države bilo korisnije da se sva pitanja rešavaju kroz institucionalni dijalog i diplomatske kanale. Republika Srbija dosledno poštuje državnost i teritorijalni integritet Crne Gore. Istovremeno, ne možemo a da ne primetimo da vlasti Crne Gore već godinama ne pokazuju isti stepen poštovanja prema teritorijalnom integritetu Republike Srbije'', saopšteno je Ministarstva spoljnih poslova Srbije povodom optužbi crnogorskog ministarstva na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i države Srbije.

Zbog toga su, kako se dodaje, pokušaji da se Srbiji drže lekcije o poštovanju državnosti i suvereniteta najblaže rečeno neubedljivi.

''Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, koju najveći broj građana naše zemlje poštuje i voli, niti dovodi u pitanje njenu državnost. Ali Srbija i njeni predstavnici imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose, uključujući kontinuirano stvaranje atmosfere u kojoj se Srbija predstavlja kao problem, a sve češće i kao pogodan izgovor za unutrašnje političke neuspehe. Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo bi korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koja su od stvarnog interesa za građane obe države: ekonomskoj saradnji, infrastrukturnom povezivanju, slobodi kretanja ljudi i jačanju međusobnog poverenja'', dodaje se u saopštenju.

Srbija će, kako se navodi u saopštenju, kao i do sada, voditi odgovornu i ozbiljnu politiku prema Crnoj Gori, očekujući da se isti principi uvažavanja i poštovanja primenjuju i prema Republici Srbiji.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore odbacilo je prethodno kao neosnovane i neprimerene navode predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojima se, kako tvrde, ''Crna Gora optužuje za vođenje hibridnog rata protiv Srbije i navodno ugrožavanje njenih interesa''.