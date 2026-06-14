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Više od 2.000 ljudi danas je prisustvovalo velikom narodnom skupu u Valjevu, sa kog je poslata najvažnija poruka da Srbija pobeđuje i da su sloga i jedinstvo našeg naroda najvažniji u ovom trenutku. Pristalicama Srpske napredne stranke obratio se predsednik Izvršnog odbora i ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, a prisutni su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

- Ako se po jutru dan poznaje, ova slika iz Valjeva danas jasno pokazuje da Srbija pobeđuje do kraja godine i za to nemam nikakvu dilemu - kazao je Darko Glišić okupljenima.

On se osvrnuo na događaje koji su su zbili pre tačno 10 meseci, kada je održan protest u Valjevu, a blokaderi su tada proširili laž da je poginuo mladić.

1/10 Vidi galeriju Darko Glišić u Valjevu na velikom narodnom skupu "Srbija pobeđuje" Foto: RINA

- Ta laž koju su plasirali imala je za cilj da se izazove građanski rat. Računali su da krenu iz Valjeva, ali nisu računali na vas, na ljude koji žele da žive normalno u svojoj državi u kojoj se kao nikada radi i gradi. Danas sebe predstavljaju kao neke žrtve, ali nisu oni nikakve žrtve, policija i narod su trpeli njihov teror. To da je dečak poginuo je najgnusnija laž koju su mogli da izgovore i bili su tako uporni da to predstave kao istinu. Ja sam tada bio u bolnici, sećam se koliko puta su zvali i koliko su se trudili da budu istrajni u toj laži - naglasio je Glišić.

Dodaje da je bilo reči da će blokaderi pokušati da spreče veliki narodni skup, a da ga je na ulazu u selo dočekalo samo devet ljudi.

- Bilo je tu par profesora, pa bih sad pitao šta oni mogu i kako da nauče našu decu. Da ih nauče da su nasilje i mržnja jedina opcija. Među njima je i jedan čovek koji uvek od mene traži novac, a ja mu dajem. Rekao je da ove velike pare što dobijaju sa strane da bi rušili državu razgrabiše drugi. Toliko o njihovim idealima i motivima - kaže Glišić.

On je poručio da Srbija neće dozvoliti pojedincima da sruše državu koja kao nikad ranije brzim korakom ide napred.

- Ja im poručujem da neće moći ništa da nam skrnave, naročito ne našu crkvu koja je stub Srbije. Narod ih je prozreo, ne žele da blokiraju svoju Srbiju, vidi narod ko gradi i radi za dobrobit ljudi i države. Da nije možda plenum izgradio brze saobraćajnice do Valjeva, otvorio fabrike? Srbija hoće domaćina na svom čelu, a mi ga imamo i mi ćemo da ga čuvamo. Biće ovo vrelo leto i zanimljiva jesen, ali i lepa Nova godina kada ih pobedimo ubedljivo. Jasna i jedina poruka je da šta god radili, Srbija pobeđuje - poručio je Glišić.