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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da je incident na tribini Proglasa u Frankfurtu, kada je jedan novinar zato što je pokušao da postavi pitanje, posledica podsticanja i opravdavanja nasilja koje u Srbiji traje gotovo dve godine!

- Dve godine se huška na nasilje, podstrekava nasilje i opravdava nasilje. Kada se ovakve stvari dogode, najpre se ponašaju kao da se ništa nije desilo, a ukoliko je reakcija javnosti snažna, pokušavaju da umanje značaj događaja - rekao je Jovanov za Pink.

Osuđujući napad na novinara, Jovanov je istakao da je ono što se dogodilo na tribini u Frankfurtu "odvratna scena".

- Ono što smo svi imali prilike da vidimo jeste čovek koji je, kako i sami kažu, platio ulaznicu od 20 evra, došao da postavi pitanje, a zatim doživeo poniženje i fizički napad, uključujući čupanje za kosu. To je bila jedna odvratna scena - rekao je Jovanov.

Foto: Printscreen

On je naveo da ga je događaj više podsetio na obračune iz Evrope tridesetih godina prošlog veka nego na javnu tribinu na kojoj bi trebalo da postoji sloboda postavljanja pitanja.

- Čak mislim da ima neka scena u onom filmu 'Uspon zla', koji govori o dolasku Hitlera na vlast, otprilike, koja liči na ovo što se desilo u Frankfurtu. Dakle, da je neko postavio pitanje na nekoj tribini na kojoj je on bio, pa ga ovi momci u smeđim košuljama odvedu sa strane i više se nikad i ne pojavi. Dakle, ovo je jedna odvratna scena, ali kako su sejali, tako sada žanju - rekao je Jovanov.

On je dodao da su pojedini javni akteri nakon incidenta pokušali da relativizuju ono što se dogodilo, umesto da ga nedvosmisleno osude.

- Videli smo pokušaje da se ceo slučaj predstavi kao manje važan nego što jeste, umesto da se jasno kaže da je takvo ponašanje neprihvatljivo - rekao je Jovanov.

Istakao je da inicijativa Proglas, koja se predstavlja kao da ima mandat dijaspore, u inostranstvu zapravo predstavlja isključivo samu sebe, dok su njihove tribine osmišljene tako da ljudima unose "mrak i poludepresiju". Jovanov je istakao da na te skupove dolaze građani koji zapravo žele da gledaju glumce i očekuju zabavno veče, predstavu ili stand-up nastup, a završe tako što sat vremena slušaju kako u Srbiji ništa ne valja i kako je sve strašno.

Posebno interesantan segment za proučavanje i analizu, prema oceni Jovanova, jeste čitav sistem nevladinih organizacija. On objašnjava da u Srbiji postoje brojne NVO, od kojih su neke i u samom parlamentu, koje se ne registruju kao političke stranke, ali faktički to jesu. Ukazujući da bi taj sistem trebalo precizirati i zakonski urediti, Jovanov je naveo da su dva polanika pokušala da predlože izmene i dopune zakona, ali da je to izazvalo petnaestodnevno "urlanje" u javnosti, iako zakon tada nije stigao ni do pisarnice.