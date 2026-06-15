NA UDARNOJ POZICIJI VEST O VUČIĆEVOJ POSETI: Ovako gruzijski mediji najavljuju posetu predsednika Srbije - Sastanci na najvišem nivou i poseta VELIKOJ SVETINJI
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede, 17. juna, u zvaničnoj poseti Gruziji.
Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.
U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.
Najveći gruzijski medij, Prvi kanal, najavio je na udarnoj poziciji na naslovnoj strani posetu predsednika Vučića.
- Zvanična ceremonija dočeka srpskog kolege biće održana u Predsedničkoj palati u 15:35, nakon čega će se gruzijski predsednik Mihail Kavelašvili sastati licem u lice sa Aleksandrom Vučićem , gde će strane razgovarati o pitanjima produbljivanja bilateralne saradnje i partnerstva - piše u saopštenju administracije predsednika Gruzije koje je objavio Prvi kanal.