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Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

Najveći gruzijski medij, Prvi kanal, najavio je na udarnoj poziciji na naslovnoj strani posetu predsednika Vučića.

Foto: Printscreen