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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede, 17. juna, u zvaničnoj poseti Gruziji.

Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

Najveći gruzijski medij, Prvi kanal, najavio je na udarnoj poziciji na naslovnoj strani posetu predsednika Vučića.

Aleksandar Vučić Gruzija
Foto: Printscreen

- Zvanična ceremonija dočeka srpskog kolege biće održana u Predsedničkoj palati u 15:35, nakon čega će se gruzijski predsednik Mihail Kavelašvili sastati licem u lice sa Aleksandrom Vučićem , gde će strane razgovarati o pitanjima produbljivanja bilateralne saradnje i partnerstva - piše u saopštenju administracije predsednika Gruzije koje je objavio Prvi kanal.

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