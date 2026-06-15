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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je rođendan predsedniku Kine Si Đinpingu, istakavši da je izuzetno zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu tokom njegove nedavne posete Kini, te da su emocije zbog uručenog Ordena prijateljstva svakim danom sve snažnije i da ga podstiču da uloži još veći napor u ostvarivanju ciljeva koje su dva lidera zajedno postavili.

- Najsrdačnije čestitke predsedniku NR Kine Si Đinpingu uz želje za dalji prosperitet Kine i njenog vrednog naroda. Neka čelično prijateljstvo naših zemalja i naroda ostane svetionik razvoja i međusobne podrške. Još jednom zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu tokom moje nedavne posete Kini.Emocije prilikom uručenja Ordena prijateljstva svakim danom sve su snažnije i dodatno me podstiču da uložim još veći napor u ostvarivanje ciljeva koje smo zajedno postavili - napisao je Vučić na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks.

- Republika Srbija je bila i nastaviće da bude snažan činilac našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnje Zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Radujući se novim konkretnim rezultatima na putu naše plodonosne i prosperitetne saradnje, koristim i ovu priliku da ponovim izraze srdačnog poštovanja i uvažavanja - napisao je Vučić.

Predsednik Kine danas puni 73 godine.