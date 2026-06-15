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Vladan Đokić, političar koji planira da preko blokaderske liste dođe na čelo Srbije, izazvao je salvu negativnih komentara na društvenim mrežama nakon što su isplivale fotografije njegove posete manastiru Hilandar.

U ovu veliku svetinju se mora ulaziti sa strahopoštovanjem i skrušenošću, ali fotografije Đokića u Hilandaru daju potpuno drugačiju sliku.

- Sramota i beščašće! Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude uzor dostojanstva, ozbiljnosti i poštovanja prema srpskim svetinjama, ponaša se kao običan huligan na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar - navodi se u opisu fotografije, dok korisnici u komentarima navode da je ovakvo ponašanje "bruka i sramota".

Na drugom nalogu na društvenoj mreži X Đokićeva poseta Hilandaru je stavljena u kontrast sa posetom predsednika Vučića, o čemu najbolje svedoče fotografije.

Aleksandar Vučić Vladan Đokić Hilandar
Foto: Printscreen/X

- U Hilandar se ide ponizno, na poklonjenje Bogorodici Trojeručici, gde se vrše metanije. Ne ide se kao u separe, gde raspojasan sa farmerkama na pola d*peta sediš, dok svi drugi stoje. Jedno je predsednik i budući premijer koji zna šta je Hilandar, a drugo je pajac i komunjara - piše jedan korisnik X-a.

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