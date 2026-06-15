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Vladan Đokić, političar koji planira da preko blokaderske liste dođe na čelo Srbije, izazvao je salvu negativnih komentara na društvenim mrežama nakon što su isplivale fotografije njegove posete manastiru Hilandar.

U ovu veliku svetinju se mora ulaziti sa strahopoštovanjem i skrušenošću, ali fotografije Đokića u Hilandaru daju potpuno drugačiju sliku.

- Sramota i beščašće! Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude uzor dostojanstva, ozbiljnosti i poštovanja prema srpskim svetinjama, ponaša se kao običan huligan na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar - navodi se u opisu fotografije, dok korisnici u komentarima navode da je ovakvo ponašanje "bruka i sramota".

Na drugom nalogu na društvenoj mreži X Đokićeva poseta Hilandaru je stavljena u kontrast sa posetom predsednika Vučića, o čemu najbolje svedoče fotografije.

Foto: Printscreen/X