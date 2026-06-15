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Pravnik i profesor Miodrag Jovanović iz ProGlasa gostovao je u "Utisku nedelje" i komentarisao napad na novinara Zorana Vicelarevića tokom tribine u Frankfurtu. Voditeljka Olja Bećković mu je postavila pitanje šta se tamo tačno dogodilo, a onda je usledila serija nesuvislih odgovora i optužbi na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

- Desio se incident koji niko od nas nije priželjkivao. Niko od nas to ne opravdava, ali to je nešto što se može razumeti - započeo je Jovanović.

A onda je sledilo šokantno objašnjenje!

- U dijaspori, kao i u Srbiji postoji duboka podela među građanima i ista vrsta iziritiranosti i međusobnog gloženja postoji i tamo. To je sve, naravno, posledica vlasti SNS-a i Aleksandra Vučića (?!), koji je do kraja polarizovao srpsko društvo kako ovde, tako i tamo. Jer pitanja koja je, na kraju krajeva, postavio taj čovek su u najmanju ruku pirlično budalasta, da ih ne kvalifikujem drugačije - rekao je Jovanović.

Podsetimo, novinar Vicelarević napadnut je na tribini ProGlasa u Ofenbahu, kodFrankfurta, samo zbog toga što je ekipi Dragana Bjelogrlića postavio pitanje "koji je vaš program, nakon čega su usledili udarci, čupanje za kosu i udaljavanje sa tribine!