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Prestonica Gruzije, Tbilisi, okićena je srpskim i gruzijskim zastavama pred posetu predsednika Aleksandra Vučića toj kavkaskoj zemlji.

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Srpske zastave u Gruziji pred dolazak predsednika Vučića Izvor: Kurir

Vučić danas stiže u posetu Gruziji, i biće tamo do srede 17. juna.

Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

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