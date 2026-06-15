Politika
SRPSKE TROBOJKE I PET KRSTOVA SVUDA PO ULICAMA TBILISIJA: Veličanstvene scene pred posetu predsednika Vučića Gruziji (VIDEO)
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Prestonica Gruzije, Tbilisi, okićena je srpskim i gruzijskim zastavama pred posetu predsednika Aleksandra Vučića toj kavkaskoj zemlji.
Vučić danas stiže u posetu Gruziji, i biće tamo do srede 17. juna.
Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.
U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.
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