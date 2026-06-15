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Arhitekta Miljan Salata, juče je u emisiji Utisak nedelje optužio najveću političku stranku u Srbiji, SNS, i naše rukovodstvo, za fašizam.

- Pitali ste malopre šta je program SNS. Ja ću da se usudim iako nisam nikakav politikolog, ali evo, iz ugla arhitekture možda može da se da nekakva anamneza. Ovo što sada slušamo meni liči direktno na fašizam. Znamo da je fašizam u usponu svuda u svetu, a odavno je krenuo kod nas. Balkan je oduvek bio lakmus papir. Ono što počne da se dešava na periferiji imperije, na kraju počne da se dešava i u samom centru - rekao je on.

Ovi komentari, koje kao da je izgovorio sam Tonino Picula, izazvali su bes pojedinih korisnika društvenih mreža.

Podsećamo, i sam Picula je odavno optuživao naše rukovodstvo za fašizam. On je još 2015. godine tadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsednika, Vučića, optužio da je bio sledbenik fašističke ideologije u jednoj "epizodi svog života".

Čoveka čiji su preci stradali u rukama nacističkih ustaša, jedan Hrvat je optužio da je sledbenik fašizma!

Činjenica da i blokaderi sada koriste istu retoriku je zaprepašćujuća, što je i dovelo do oštrih reakcija korisnika društvenih mreža.

- Vidim da niko nije primetio da Piculići optužuju Srbiju za fašizam, pa bih da vas pitam šta vam i dalje nije jasno? Isto ovo pričao je i Picula u EP, sada to čujemo i u Utisku nedelje od blokadera. To je njihova politika - politika krivice, priznanja i servilnosti strancima - piše jedan korisnik društvene mreže X, a drugi dodaje: