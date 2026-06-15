Slušaj vest

Blokader-političar Vladan Đokić, nekada poznatiji i kao rektor Beogradskog univerziteta, koji preko blokaderske liste namerava da dođe na vlast u Srbiji, se nakon svojih inostranih turneja gde je pljuvao sopstvenu otadžbinu strancima, naprasno zaputio u manastir Hilandar gde je svojim kabadahijskim ponašanjem na svetim mestimajoš jednom uspeo da obruka i instituciju koju i dalje predstavlja, ali i svoju zemlju.

Korisnici društvenih mreža bili su skandalizovani kada su videli fotografije kako se Đokić ponašao na svetom mestu gde se mora ulaziti sa strahopoštovanjem i skrušenošću. "Sramota i beščašće", "kao običan huligan" bili su samo neki od komentara, dok su drugi uporedili ponašanje Đokića koji se pozicionira kao neko ko želi da vodi Srbiju sa ponašanjem predsednika Srbije Aleksndra Vučiča.

Foto: Printscreen

- U Hilandar se ide ponizno, na poklonjenje Bogorodici Trojeručici, gde se vrše metanije. Ne ide se kao u separe, gde raspojasan sa farmerkama na pola d*peta sediš, dok svi drugi stoje. Jedno je predsednik i budući premijer koji zna šta je Hilandar, a drugo je pajac i komunjara - piše jedan korisnik X-a.

Blokaderski mediji su, uz foto izveštaj, preneli da je rektor Đokić posetio Hilandar "kao privatno lice", a da je "tamo proveo vreme u razgovoru sa monasima" i opisuju njegov boravak tamo kao "period mira, sabranosti i duhovnog predaha".

S obzirom da Hilandar godišnje poseti stotine hiljada vernika, ovo ništa ne bi bilo čudno da blokaderski mediji ovo nisu predstavili maltane kao državnu posetu Svetoj gori, ali i da masa ljudi iz blokaderskog pokreta čiji je upravo Đokić nezvanični lider, nije najstrašnijie i ne birajući reči kritikovao dolazak Bogorodičniog pojasa iz manstira Vatoped sa Svetoj gori u Beograd i preko milion vernika koji su smerno čekali u redovima da ga celivaju, samu SPC pa i patrijarha srpskog Porfirija!

Đokić za sve to vreme ne samo da nije izneo svoj stav o odnosu prema tradiciji i veri, nego se nije ni usprotivio linču kojim su religiozni građani bili izloženi! Da stvar bude gora, čovek koji je vreme navodno provodio u razgovoru sa monasima i kome ovo, prema blokaderskim medijima nije prva poseta Hilandaru, zapravo ne zna ni da se prekrsti, što su svi imali prilike da vide kada je u aprilu položio venac kod spomen ploče Žarku Marinoviću, studentu prava koji je život izgubio tokom studentskih protesta 4. aprila 1936. godine.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir je poseta Vladana Đokića "loša farsa u pokušaju da se pridobiju građani Srbiji koji su u svojoj većini verujući narod", a da je rektor svojim ponašem pokušao Hilandar da pretvori u "loš cirkus".

prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Foto: Kurir Televizija

- Hodočasnike u Hilandar u poslednje vreme možemo da podelimo na dve grupe: na one koje idu turistučki i iz nekakvog pomodarsta i na istinske vernike koje iz duhovne želje idu da se poklone svetinjama. Đokić je egzibicionista iz prve grupe, ovo je njegov pokušaj da se opere od sveg svetogrđa koje su blokaderi sprovodili od početke. Zašto je Đokić naprasno baš sada otiša u Hilandar? Zašto nije išao ili se bar oglasio da su Dinko Gruhonjić predlagao da se crkve pretvore u pabove, kada su nasrtali na SPC i na srpskog patrijarha? Zašto je ćutao kada su ismevali vernike koji su satima čekali da celivaju Bogorodičin pojas?Ako već priča sa monasima, zašto je dozvoljavao da kao lider blokadera se umesto pomena odigravaju nekakvi opskruni preformansi sa tehno žurkama? Zašto je izašao na balkon Rektorata svojevremeno i nije ni reč rekao o preminuloj studentkinji? Sada, kada se zahuktava predizborna kampanja, neko ga je očigledno posavetovao da je srpski narod većinom verujući i da treba da se predstavi kao veliki vernik i time privuče deo birača - ocenjuje prof Petričković i dodaje:

- Ovo je klasičan pokušaj politikanstva i mimikrije, lažni pokušaji da se Đokić predstavi kao vernik koji razmišlja o duhovnim vrednostima, što je laž. Odlične su ove fotografije jer se na njima jasno vidi da Đokić verovatno nikada nije ušao u crkvu jer da jeste znao bi kako bi trebalo da bude obučen i kako treba da se ponaša u Hramu božijem, znao bi kako se klanja svetinjama... Ovo je samo dokaz da je Đokić spreman na sve, da se priklonio bilo kom taboru kako bi osvojio podršku naroda, jer su njegovi savetodavci i on postali svesni da ne smeju da idu protiv SPC. Đokić je pokušao ovim da zloupotrebi i Hilandar što je još jedan dokaz da mu ništa nije zaista sveto.

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da je ovde u pitanju klasičan primer političkog oportunizma pri kojem u nedostatku vrednosti ili stavova - prilagođavas svoje nastupe očekivanjima svoje ciljne grupe.

Politički filozof Dragoljub Kojćić Foto: Privatna arhiva

- U slučaju blokadera ciljna grupa nisu ljudi određenih uverenja ili pogleda na svet, nego isključivo premnogo pohlepni aspiratori na moć. Kako su posle pada nadstrešnice izbegavali da nose srpske zastave jer to nije odgovaralo njihovim sponzorima iz inostranstva, pa im je onda neko šapnuo da je zgodnije da ponesu srpsku trobojku i četiri ocila umesto autonomaških znamenja. Ako su sa protestima krenuli navodno ožalošćeni nesrećom u Novom Sadu, danas primitivno đuskaju po ulicima Beograda i Novog Sada ne pitajući se gde se izgubilo saosećanje sa poginulim. Bezočno, nevaspitano i iznad svega primitivno ismejavali su se sa milion i stotinu hiljada poštovalaca hrišćanstva i Bogorodičinog pojasa, tražili što uvredljivije kvalifikacije za vernike SPC, ali i ta premisa im je bila pogrešna i redukovala broj njihovih pristalica na cetvrtinu od one kojima su počeli proteste - govori Kojčić i ocenjuje:

- Vladan Đokić je onda, brže-bolje, pokušao da pretrči na evidentnu većinsku stranu, misleći da će se zaboraviti da su mu sledbenici Gruhonjić, Pajićeva, Tepićeva i Bačulov i da jedan odlazak u Hilandar ne može da spere ljagu u koju se sve dublje uvlačio od Slavije do Studentskog trga. Koliko je Đokićevo "hodočašće" lažno i ne pripada iskrenom poštovanju pravoslavlja pokazuje i njegov dres-kod, koji više priliči odlasku na pijacu nego poklonjenju najvećoj srpskoj svetinji. Korisno je u svemu da su maske pale i da onaj ko ostaje uz blokadere svesno i dobrovoljno odlaze na đubrište istorije!

Kurir Politika

pljuvao po srbijju sad veliki vernik kabadahijsko pona[anje, politi;ar