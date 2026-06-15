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- Cilj svega što rade je “Moramo od Vučića da napravimo vrhunsko zlo”, objasnio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je stavku po stavku razložio i objasnio koji su ciljevi blokadera od samog početka.

- Moramo od Vučića da napravimo nečoveka. Kampanja kriminalizacije, radite je uvek... Ne ide najbolje ali neki trag će da ostavi. kampanja negiranja rezultata, ne ide nam dobro, nastavićemo sa njom, možda će nekada da ostavi nekog traga.

- Moramo da Vučića predstavimo kao nekoga ko nije čovek, posle toga više nije važno kakvi su rezultati. Počnite da tučete po tome da Vučić jednostavno nije čovek, objasnio je predsednik i dodao:

- Prvo, on nije Srbin, otac mu nije Srbin, otac mu je neki Albanac. Ja sad treba da priđem svojoj majci, ocu i da kažem možete vi da demantujete to ili šta da radim? Kad nam je umrlo dete na porođaju, pa su rekli, pa ti si tukao suprugu u stomak.

- Rekli su zvučni top 15. marta, treći dan po udžbenicima obojene revolucije: Vučić je pucao u leđa svom narodu". Kada vi kažete da je neko pucao u svoj narod, ko će posle toga da glasa za tog čoveka, ako je on pucao u narod.

- A svima je smisao - nije čovek, on nije ljudsko biće, to je vrhovno zlo, zaključio je Vučić.