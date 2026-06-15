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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov ocenio je da je od najveće važnosti da kao država očuvamo samostalnost, a da to možemo jedino na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ključno je da očuvamo samostalnost odlučivanja kao zemlja i suverenost i to može samo neko kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić - izjavio je šef poslaničke grupe SNS u srpskom parlamentu Milenko Jovanov.

On je na televiziji Prva istakao da će građanima Srbije na skupu u Beogradu 27. juna biti predstavljen konkretan program i planovi za budućnost.

- Mi razgovaramo sa građanima, slušamo šta su njihovi zahtevi, primedbe, želje. Ističemo naše rezultete koje smo postigli i to je zalog za budućnost i za to ćemo od građana tražiti mandat - dodao je šef poslanika SNS.

Prema njegovim rečima, ključno je da Srbija očuva samostalnost odlučivanja i suverenost, jer je to osnova i za ekonomski razvoj.

- Takva je Srbija danas i takva će biti. Oni drugi nude politiku gde bi samo iz inostranstva dobili nalog šta danas misle i tako bi vodili državu. Ali je tako nešto loše za građane - istakao je Jovanov.

On navodi da za vođenje samostalne i suverene politike, država mora da ima i čoveka takvog formata, a to je Aleksandar Vučić.

- Morate da imate i pamet, i znanje, i umešnost, i ozbiljno iskustvo, da biste mogli da sarađujete sa Kinom, sa Rusijom, sa SAD, sa Evropskom unijom. I to sve ima Vučić i zato Srbija napreduje i sarađuje sa svima - zaključio je Milenko Jovanov.