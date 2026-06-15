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Dok se u javnosti intenzivno spekuliše o terminu vanrednih izbora, sagovornici su za emisiju "Redakcija" objasnili da je sve i dalje u okvirima skupštinske procedure, ali i da se paralelno formiraju različita politička tumačenja i poruke koje dodatno podižu tenzije.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Gordana Čomić, političarka i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Datum vanrednih parlamentarnih izbora zavisi od toka sednice na kojoj mora da se okonča zahtev grupe poslanika za izglasavanje nepoverenja Vladi. Ustav Republike Srbije, u članu 109, propisuje da se Vlada ne može obratiti predsedniku sa obrazloženim predlogom za raspuštanje Skupštine dok je u parlamentu u proceduri predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi, niti ako Vlada sama pokrene pitanje svog poverenja - rekla je Čomić.

Gordana Čomić Foto: KURIR TEELVIZIJA

Procedura kao ključni faktor odluke

Dok traje određena skupštinska procedura, kako ističe, ne može se govoriti o tačnom terminu niti spekulisati o izborima, jer će dalji koraci zavisiti od njenog okončanja ili povlačenja predloga, dok sve ostaje u domenu otvorenih očekivanja.

- Dokle god taj predlog stoji u skupštinskoj proceduri, ne može se govoriti o raspisivanju izbora ili licitiranju datumima. To sve ostaje otvoreno, ali bez konkretnog datuma. Jer to ne može da se dogodi dok se sednica ne okonča ili dok ovlašćeni predlagač ne povuče predlog iz procedure, čime bi se tek stvorili uslovi za dalje korake. Ali gotovo izvesno je da ćemo imati izbore - kaže ona.

Dalje kako Obrknežev ocenjuje, u javnosti se stvara pogrešan utisak neizvesnosti oko izbora, iako se oni najavljuju kao deo redovnog političkog procesa koji se odvija u zakonski definisanim rokovima.

- To je neka vrsta zbrke i fama, gde se stalno ponavlja da se "ne zna kada će izbori", iako je suština da se izbori najavljuju i da će izborni proces biti završen u narednih nekoliko meseci, odnosno do kraja godine. Postavlja se utisak da neko ne želi izbore, iako se jasno govori da će ih biti. S druge strane, stvara se atmosfera da neko izbore "ne da", što nije tačno - izbori su deo političkog procesa i u njih se ulazi u okviru zakonskih rokova - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- Uprkos napetoj društvenoj atmosferi i incidentima poput požara na Novom Beogradu, političke tenzije će se makar delimično smiriti kroz izborni proces. Predsednik je rekao da se ne plaši izborne noći, iako se mnogo govori o tome da li će rezultati biti prihvaćeni i da li će biti pružena ruka pobedniku. Ja želim da budem optimista i verujem da će sve proteći u najboljem redu, ali uvek postoji "ali". Nakon predsednikovog gostovanja pojavile su se različite poruke u javnosti, uključujući i predloge o okupljanjima u izbornoj noći, što se može tumačiti kao signal dodatne napetosti - za emisiju "Redakcija", objasnio je Obrknežev.

02:27 DA LI ĆE BITI IZBORA? Stručnjaci objasnili šta zaista određuje datum vanrednih parlamentarnih izbora: "Stvara se utisak da neko ne želi izbore" Izvor: Kurir televizija

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