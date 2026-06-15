Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je rođendan sinovima, Strahinji i Vukašinu, divnom porukom na zvaničnom Instagram nalogu.
Politika
JUČE SU SE NAVRŠILE TRI GODINE OD TRENUTKA KADA SAM IH PRVI PUT UGLEDALA: Ministarka Stamenkovski divnom porukom čestitala rođendan sinovima
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- Juče su se navršile tri godine od trenutka kada sam ih prvi put ugledala. Strahinja je tada zagrlio Vukašina i kao da je tim zagrljajem nagovestio našu najveću želju — da kroz život uvek ostanu zagrljeni bratskom ljubavlju, šta god ih čekalo - napisala je ona.
Svojim najdražim dečacima je poželela da ih sreća prati na svakom koraku.
- Izrastite u dobre ljude, koji znaju da se najvrednije stvari u životu ne mogu kupiti — ljubav, poštenje, porodica i dobrota. Srećan rođendan. Voli vas mama.
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