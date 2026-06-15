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- Juče su se navršile tri godine od trenutka kada sam ih prvi put ugledala. Strahinja je tada zagrlio Vukašina i kao da je tim zagrljajem nagovestio našu najveću želju — da kroz život uvek ostanu zagrljeni bratskom ljubavlju, šta god ih čekalo - napisala je ona.

Svojim najdražim dečacima je poželela da ih sreća prati na svakom koraku.

- Izrastite u dobre ljude, koji znaju da se najvrednije stvari u životu ne mogu kupiti — ljubav, poštenje, porodica i dobrota. Srećan rođendan. Voli vas mama.

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