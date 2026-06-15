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Pokušaj Aljbina Kurtija da otme od Srba obeležavanje Kosovskog boja je propao i pre nego što je počeo!

Sramna albanska ''Komemoracija na Gazimestanu“, koja je bila planirana za danas u Opštini Obilić u kojoj živi većinsko albansko stanovništvo, otkazana je zbog uznemirenja koje je najava manifestacije izazvala u javnosti, javio je Radio KiM.

Kurtijeva želja da Kosovski boj, jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istroriji predstavi kao deo istorije albanskog naroda na Kosovu, srušila se kao kula od karata.

Opština Obilić je, podsetimo, prvi put ove godine samoinicijativno uvrstila obeležavanje 28. juna u svoj zvanični kulturni program, ali pod nazivom "Manifestacija povodom 635. godišnjice Kosovske bitke". Boj na Kosovu se dogodio na Vidovdan 15. juna po starom, a 28. juna po novom, gregorijanskom kalendaru, i upravo je to opština Obilić iskoristila da "Komemoraciju na Gazimestanu" najavi za 15. jun, objašnjavajući da se bitka održala po starom, a ne po novom kalendaru.

U zvaničnim najavama albanskih lokalnih vlasti, Boj na Kosovu je predstavljen kao "zajednička borba balkanskih naroda (uključujući Albance) protiv osmanskog okupatora", čime su svesno marginalizovali i obrisali isključivo srpski verski, kulturni i nacionalni identitet ovog praznika. Taj događaj je trajno odredio sudbinu srpske srednjovekovne države, a na bojištu su poginuli srpski knez Lazar i turski sultan Murat.

Foto: Nemanja Nikolic, EPA Georgi Licovski

Slučaj prisvajanja srpske istorije nije izolovan slučaj Kurtijevog pokušaja da na Kosovu i Metohiji zatre sve što ukazuje na srpski identitet.

Albanski "istoričari" već godinama pripremaju teren za apsurdnu tezu da je loza Nemanjića zapravo albanska dinastija "Nimani". Ukoliko lažni premijer tzv. Kosova ostvari svoj naum i Priština centralizuje školski i obrazovni sistem, srpski đaci bi bili primorani da uče kako su Stefan Nemanja, Sveti Sava i car Dušan zapravo "albanski plemići i nacionalni heroji".

Čedomir Antić, istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ocenjuje za Kurir da se Kurti trudi da nam prekroji i ukrade istoriju, budući da njegov narod do kraja 19. veka nije ni postojao kao nacija.

Foto: Kurir Televizija

- Kada neko nešto nema, jedini način da dobije je da prisvoji, ili ukrade, pa je takav i slučaj Aljbina Kurtija sa pokušajem prisvajanja srpske istorije. Albanci se kao narod prvi put pominju u 11. veku. Bavili su se stočarstvom, imali su plemenske saveze. Vremenom se povećao broj stanovnika, porastao natalitet. Krajem 19. veka su nastali kao nacija, dakle, kasnije od suseda. Ne treba da čudi činjenica što žele da prisvoje tuđu istoriju, budući da su tvrdili i da su Aleksandar Veliki i Filip, takođe, Albanci. Pokušali su da se vade na tezu da na ovom prostoru svi imamo slično genetsko poreklo, što je logično zbog tolikog mešanja stanovništva. Ali, tu dolazimo do problema njihove nacionalnosti i njihovog jezika. Njihovom jeziku na ovim prostorima nijedan drugi jezik nije sličan - ističe Antić.