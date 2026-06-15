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Više od 1.500 građana okupilo se u Gračacu na skupu podrške Srpskoj naprednoj stranci, poslavši snažnu poruku jedinstva, zajedništva i podrške politici razvoja, napretka i stabilnosti Srbije.

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Foto: Savo Tufegdžić

Skupu su prisustvovali ministar odbrane i potpredsednik Vlade Republike Srbije Bratislav Gašić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević, načelnik Raškog upravnog okruga Stefan Adžić, predsednik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Vrnjačka Banja Boban Đurović, kao i brojni građani koji su svojim prisustvom pokazali jedinstvo i veru u snažniju i uspešniju Srbiju.

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Foto: Savo Tufegdžić

Veliki broj okupljenih, pozitivna atmosfera i snažna energija potvrdili su da građani prepoznaju značaj odgovorne politike koja se zasniva na radu, rezultatima i brizi za svakog čoveka.

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Foto: Savo Tufegdžić

Iz Gračaca je poslata jasna poruka - Srbija nastavlja da pobeđuje zahvaljujući jedinstvu, predanom radu i zajedničkoj viziji budućnosti, u kojoj su mir, stabilnost i dalji razvoj najvažniji ciljevi.

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