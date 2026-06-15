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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i supruga Tamara sastali su se, u društvu predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija i supruge Tamar Bagrationi, sa Njegovom svetošću Šiom III Katolikosom-patrijarhom cele Gruzije.

- Hvala na blagoslovu, Vaša svetosti, hvala na iskrenom i srdačnom razgovoru. Bila nam je velika čast da se, u društvu predsednika i prve dame Gruzije, sretnemo sa Njegovom svetošću Šiom III katolikusom — Patrijarhom cele Gruzije - navela je Tamara Vučić i dodala:

- Hrišćanstvo je u Gruziji prihvaćeno početkom IV veka, pre svega zahvaljujući misionarskom radu Svete Nine, čijim moštima ću imati priliku da se poklonim. Već tokom V veka crkva je stekla autokefalnost i od tada su njeni poglavari nosili titulu katolikosa, a kasnije katolikosa — patrijarha cele Gruzije.

Trodnevna poseta Gruziji

Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

Sve o poseti predsednika Vučića i supruge Tamare Gruziji, pročitajte u našoj vesti OVDE.