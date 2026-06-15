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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila pretnje upućene našem kolegi Vladimiru Mitriću, dugogodišnjem novinaru i dopisniku "Večernjih novosti“.

Poruka "Trebalo te je davno ubiti maljem u glavu, magarčino", upućena preko društvenih mreža, nije samo sramna i monstruozna pretnja jednom novinaru, već direktan napad na slobodu medija i pravo javnosti da bude informisana, saopštili su iz ANS. 

- Posebno zabrinjava činjenica da je Vladimir Mitrić godinama izložen pritiscima, pretnjama i nasilju zbog svog profesionalnog rada. Svaka nova pretnja mora biti shvaćena krajnje ozbiljno, a nadležni organi imaju obavezu da hitno identifikuju i procesuiraju odgovorno lice. ANS zahteva nultu toleranciju prema nasilju nad novinarima. Ćutanje pred ovakvim pretnjama znači ohrabrivanje novih napada. Država mora jasno da pokaže da Srbija nije i ne sme biti zemlja u kojoj se novinarima preti smrću zbog izgovorene reči i profesionalnog rada - navode u ANS.

Kurir Politika

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