Poruka " Trebalo te je davno ubiti maljem u glavu, magarčino" , upućena preko društvenih mreža, nije samo sramna i monstruozna pretnja jednom novinaru, već direktan napad na slobodu medija i pravo javnosti da bude informisana, saopštili su iz ANS.

- Posebno zabrinjava činjenica da je Vladimir Mitrić godinama izložen pritiscima, pretnjama i nasilju zbog svog profesionalnog rada. Svaka nova pretnja mora biti shvaćena krajnje ozbiljno, a nadležni organi imaju obavezu da hitno identifikuju i procesuiraju odgovorno lice. ANS zahteva nultu toleranciju prema nasilju nad novinarima. Ćutanje pred ovakvim pretnjama znači ohrabrivanje novih napada. Država mora jasno da pokaže da Srbija nije i ne sme biti zemlja u kojoj se novinarima preti smrću zbog izgovorene reči i profesionalnog rada - navode u ANS.