- Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, izazovima, i za Gruziju i za Srbiju, čini mi se veoma visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja. I mislim da će ta saradnja samo ići uzlaznom linijom. Verujem da ćemo taj nivo saradnje zaista pogurati do najvišeg nivoa. Verujem da ćemo uvek imati pažnju i ljubav gruzijskog naroda, baš kao što oni imaju našu, i verujem da ćemo naše prijateljstvo i bratstvo nastaviti da baštinimo, i da će naši ekonomski odnosi biti na mnogo, mnogo višem nivou nego što su danas - naveo je Vučić uz podeljene kadrove iz Gruzije.