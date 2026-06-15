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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima tokom trodnevne zvanične posete Gruziji, gde se sastao sa predsednikom Gruzije Mihail Kavelašvili, državnim zvaničnicima i patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve. 

- Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, izazovima, i za Gruziju i za Srbiju, čini mi se veoma visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja. I mislim da će ta saradnja samo ići uzlaznom linijom. Verujem da ćemo taj nivo saradnje zaista pogurati do najvišeg nivoa. Verujem da ćemo uvek imati pažnju i ljubav gruzijskog naroda, baš kao što oni imaju našu, i verujem da ćemo naše prijateljstvo i bratstvo nastaviti da baštinimo, i da će naši ekonomski odnosi biti na mnogo, mnogo višem nivou nego što su danas - naveo je Vučić uz podeljene kadrove iz Gruzije.

Kurir.rs

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