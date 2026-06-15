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Predsednik Nadzornog odbora „Srbijagasa“ Aleksandar Vulin razgovarao je danas putem video-konferencijske veze sa izraelskim potpredsednikom Vlade i ministrom pravde Jari­vom Levinom.

Tokom razgovora, dvojica zvaničnika razmenili su mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, kao i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje između Srbije i Izraela.

Aleksandar Vulin zahvalio se Vladi Izraela na pozivu za ceremoniju otvaranja Makabijade, istakavši da je počastvovan prilikom da prisustvuje Makabijadi u Jerusalimu, značajnom događaju za čitav jevrejski narod.

Posebno je istaknuta važnost kulture sećanja i očuvanja istorijskog pamćenja srpskog i jevrejskog naroda, te da zajednička patnja i stradanja Jevreja i Srba obavezuju da trajno čuvamo uspomenu na naše žrtve, ali i da nastavimo da negujemo odnose poverenja i međusobne podrške.

Na sastanku je istaknuto da je Srbima i Jevrejima podjednako stalo do istine u Drugom svetskom ratu.

Kurir.rs

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