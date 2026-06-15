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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se nalazi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, gde je imao priliku da glavni grad, Tbilisi, pogleda iz drugačije, više perspektive.

- Tbilisi iz ove perspektive izgleda zaista impresivno, ali možda još više fascinira energija grada koji raste i razvija se. Sada razumem zašto svi preporučuju ovu vožnju žičarom. Mada, siguran sam da će neki reći da i odavde razmišljam kako da naši gradovi budu još lepši, funkcionalniji i moderniji. P.S. Profesionalna deformacija — teško prolazi - napisao je uz podeljeni video.

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

Usledio je i spust dole.

- Kažu da gradovi noću pokažu svoje pravo lice. Ako je tako, onda Tbilisi ima čime da se pohvali. Pogled iz gondole zaista ostavlja impresivan utisak - dodao je.

Zvanična poseta

Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

Sve o poseti predsednika Vučića i supruge Tamare Gruziji, pročitajte u našoj vesti OVDE.