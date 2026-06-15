Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se nalazi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, gde je imao priliku da glavni grad, Tbilisi, pogleda iz drugačije, više perspektive. 

-  Tbilisi iz ove perspektive izgleda zaista impresivno, ali možda još više fascinira energija grada koji raste i razvija se. Sada razumem zašto svi preporučuju ovu vožnju žičarom. Mada, siguran sam da će neki reći da i odavde razmišljam kako da naši gradovi budu još lepši, funkcionalniji i moderniji. P.S. Profesionalna deformacija — teško prolazi - napisao je uz podeljeni video. 

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Usledio je i spust dole. 

- Kažu da gradovi noću pokažu svoje pravo lice. Ako je tako, onda Tbilisi ima čime da se pohvali. Pogled iz gondole zaista ostavlja impresivan utisak - dodao je. 

Zvanična poseta

Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

Sve o poseti predsednika Vučića i supruge Tamare Gruziji, pročitajte u našoj vesti OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPLAN, JEDINSTVO, LJUBAV I ZAJEDNIŠTVO NASUPROT MRŽNJI I RAZARANJU SRBIJE! Vučić: 27.juna dođite da čujete ideje, program i da vidite poštovanje i ujedinjenost
WhatsApp Image 2026-03-21 at 20.39.26.jpeg
Politika"RAZUMEVANJE I PRIJATELJSTVO NA VISOKOM NIVOU!" Predsednik Vučić se oglasio iz Gruzije, pa podelio kadrove zvanične posete: Saradnja ide uzlaznom linijom!
avvvv.jpg
PolitikaISKREN I SRDAČAN SUSRET U TBILISIJU! Tamara Vučić o razgovoru sa patrijarhom Gruzije: "Velika čast i duhovna bliskost!" - najavljen i dalji tok posete! (FOTO)
Aleksandar i Tamara Vučić Gruzija
PolitikaVUČIĆ OTKRIO KLJUČNU GREŠKU OPOZICIJE Predsednik komentarisao navode da će biti premijer bez izbora: Ne mogu da izračunaju nikad šta sam ja tačno izračunao
Screenshot 2026-06-15 160339.png
PolitikaJOVANOV POSLAO MOĆNU PORUKU: Ključno je da očuvamo suverenost i to možemo samo sa Vučićem!
milenko jovanov.jpg