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Voditeljke blokaderskih medija N1 i "Nova S" Jelena Obućina i Danica Vučenić komentarisale su studentsko-blokaderski pokret i tom prilikom iskazale su svoje sumnje u delovanju tog pokreta.

- To je jedan galimatijas bez lica, to je jedna ogromna tvorevina, a ne znamo ko je ko, to niko ne vodi - rekla je Obućina.

Vučenićeva je poručila da "su emocije jedno, a izbori i politika nešto drugo". Nju je Obućina pitala da li "veruje da smo na nekoj prekretnici ili ne".

- Pa, ne znam... Jedan dan verujem, drugi dan ne verujem. Dakle, ono što mi želimo i ono što je ostvarivo su čak nekako dve različite stvari. I kada se uđe na taj politički teren koji je dosta konturisan, gde je važna ta artikulacija, gde je matematika takođe važna pored emocija i svega što politički izbori imaju i sadrže u sebi. Mislim da su to dve različite stvari, da je pitanje da li smo na prekretnici ili ne je teško za odgovoriti u ovom trenutku - odgovorila je Vučenić.

Kurir Politika

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