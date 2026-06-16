Vučenićeva je poručila da "su emocije jedno, a izbori i politika nešto drugo". Nju je Obućina pitala da li "veruje da smo na nekoj prekretnici ili ne".

- Pa, ne znam... Jedan dan verujem, drugi dan ne verujem. Dakle, ono što mi želimo i ono što je ostvarivo su čak nekako dve različite stvari. I kada se uđe na taj politički teren koji je dosta konturisan, gde je važna ta artikulacija, gde je matematika takođe važna pored emocija i svega što politički izbori imaju i sadrže u sebi. Mislim da su to dve različite stvari, da je pitanje da li smo na prekretnici ili ne je teško za odgovoriti u ovom trenutku - odgovorila je Vučenić.