- Zahvalan premijeru Kobahidzeu na srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj, turizam, kao i o globalnim i regionalnim izazovima.

- Uveren sam da je pred nama period još konkretnije saradnje, većeg prisustva naših kompanija, snažnijeg političkog razumevanja i prijateljstva koje donosi korist građanima obe zemlje, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji se jutros, drugog dana posete, sastao s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom.