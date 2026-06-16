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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić intenzivirao je diplomatske aktivnosti, od posete Kini, preko učešća na samitu u Tivtu i sastanaka sa evropskim zvaničnicima, do posete Gruziji, čime se dodatno jačaju međunarodni odnosi i pozicija Srbije na globalnoj sceni.

Analitičari smatraju da ove aktivnosti predstavljaju nastavak aktivne spoljne politike usmerene na jačanje mreže partnerstava i pozicioniranje Srbije kao važnog i stabilnog međunarodnog aktera.

Politički analitičar Ognjen Karanović rekao je da "sve što predsednik Srbije Aleksandar Vučić preduzima, da li u oblasti unutrašnje politike ili na spoljnopolitičkom planu, nije simboličkog karaktera".

- Svaki potez, svaki korak ima suštinsko značenje i utemeljen je u interesima Srbije i volji Srbije da očuva svoju suverenističku poziciju i suverenističku politiku koju je osmislio, koju je kreirao, koju razvija i vodi predsednik Aleksandar Vučić sa svojom administracijom. U tom kontekstu moramo posmatrati i posetu Gruziji - objašnjava Karanović.

Karanović je rekao da je Gruzija zemlja koja već ima iskustvo sa obojenom revolucijom i pritiscima sa Zapada, ali da teži, kao i Srbija, da se vodi svojim državnim interesima.

- Gruzija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i nalazi se u veoma sličnoj poziciji kao Srbija, uklještena između volje dva velika geopolitička bloka, ali koja, sa druge strane, vodi suverenističku politiku, oslanja se na sopstvene resurse, neguje bliske istorijske veze sa Ruskom Federacijom i ne dozvoljava bilo kakvim uticajima sa strane, pa dolazili oni i iz Evropske unije ili sa Zapada Evrope, da utiču na tu njenu politiku. Gruziju su još pre 20 i više godina pokušali da poljuljaju isti centri moći koji vode obojene revolucije u Srbiji i inostranstvu. Gruzija to nije dozvolila. Možemo mnogo od njih da naučimo kad je reč o borbi protiv obojene revolucije, kao i oni od nas sada - ocenio je Karanović.

Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

On se osvrnuo i na nedavni Samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

- Videli smo da je Aleksandar Vučić u Tivtu bio prava zvezda. Zato što je on jedini državnik koji može da poveže sve geopolitičke interese, sve geopolitičke centre moći. On ih spaja u jednu celinu upravo na prostoru Srbije, a cilj nam je da se njihovi ekonomski interesi pretoče kod nas jer od toga možemo da imamo koristi. Dok istovremeno ljubomorno čuvamo svoju suverenističku poziciju, i to kao jedna, demografski mala, zemlja. I taj suverenizam je naš princip. To je i bio smisao Vučićevog učešća na Samitu EU u Tivtu i to su potvrdili vodeći evropski državnici - smatra Karanović.

Politički analitičar Rajko Kapelan iz Centra za društvenu stabilnost saglasan je se s prethodnim sagovornikom i izneo je mišljenje da Aleksandar Vučić, od kad je na čelu Srbije, "vodi politiku srpskih interesa".

- Kroz istoriju se takva spoljna politika pokazala najbolja za nas. Prirodan put za Srbiju je evropski put, zbog geopolitike, geografije, a pre svega ekonomije. Ali to, naravno, ne isključuje, kako mnogi žele da predstave, saradnju i dobre odnose sa Rusijom, Kinom, Angolom, Gruzijom... To je suština politike srpskih interesa – da možemo sa svima da nađemo zajednički jezik o određenim oblastima i da sarađujemo na obostranu korist - izjavio je Kapelan.

Foto: Kurir Televizija

- Za ovakvu politiku manevarski prostor je izuzetno sužen, pogotovo od početka sukoba u Ukrajini, ali Aleksandar Vučić maestralno vodi Srbiju, uspevajući da sačuva naše državne i nacionalne interese i da iz svih ovih odnosa izvuče velike benefite za naš narod - kazao je Kapelan.

Politički analitičar Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je da je poseta Vučića Gruziji nastavak intenzivne diplomatije i jačanja strateških partnerstava Srbije.

- Poseta predsednika Vučića Gruziji nastavak je široke i intenzivne diplomatske aktivnosti ka otvaranju novih i očuvanju postojećih strateških partnerstava, kako bi se u narednoj dekadi Srbija još bolje pozicionirala kao predvidiv i stabilan faktor u ovom delu Evrope i pouzdan saveznik svim dobronamernim i prijateljskim državama s kojima želi da razvija što tešnju saradnju - rekao je Todorov.

Đorđe Todorov Foto: Kurir Televizija

On je naglasio da je razvoj prijateljskih odnosa važan i kao priprema za Ekspo, koji treba da doprinese dodatnom pozicioniranju Srbije kao investicione, kulturne i turističke destinacije, ali i jačanju privrede.

- Ovako snažan i dinamičan razvoj prijateljskih odnosa veoma je značajan i kao priprema za održavanje međunarodne izložbe Ekspo, koja treba da bude kruna jednog novog pozicioniranja i rebrendiranja Srbije kao privlačne investicione lokacije, ali i kao kulturne, sportske i turistički atraktivne lokacije za sve vidove infrastrukturnih, privrednih i turističkih aktivnosti koje osnažuju domaću ekonomiju, stvaraju pozitivan privredni ambijent i podstiču sveukupan društveni rast - naglasio je Todorov.