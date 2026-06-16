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Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke.

Naglasio je da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu.

Posle jučerašnjih razgovora sa premijerom Egipta, ministrima zdravlja, trgovine i investicija, kao i predstavnicima afričkih zdravstvenih institucija, premijer Srbije Đuro Macut istakao je da postoji značajan prostor za nove zajedničke projekte dve zemlje.

"Nadam se da ćemo vrlo skoro da otvorimo direktnu liniju, znači između Beograda i Kaira, da je vratimo zapravo u život koja je prekinuta pre nekoliko godina. Postoji stvarno veliki interes i mislim da je privredni interes tu, pre svega, bitan", poručio je Macut.

Premijer Srbije ukazao je da se do kraja godine očekuje i otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije u Kairu, što bi "predstavljalo važan korak u ekonomskom povezivanju dve države".

"Juče smo to razmatrali i mislim da je to jako važno, zato što je to prvo predstavništvo Privredne komore na tlu Afrike i predstavljaće zapravo ulaz Srbije u Afriku. Egipat predstavlja vrata Afrike, a Srbija će zapravo u Egiptu imati svog istorijskog prijatelja i nekoga ko želi da uđe i na područje jugoistočne Evrope i Evrope – i uopšte kroz Srbiju – biće to uzajamna veza", naglasio je predsednik Vlade.

Osvrćući se na Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta, Macut je ocenio da su razgovori sa egipatskim ministrom spoljne trgovine i investicija bili veoma konkretni i usmereni na oblasti u kojima postoji najveći potencijal za saradnju.

"Razgovori se najviše tiču polja farmaceutske industrije. Zatim, tu je i medicinski turizam, ali i obrazovanje. To su tri polja na kojima oni najviše insistiraju", istakao je Macut.

Govoreći o zdravstvenoj saradnji, Macut naglašava da bi značajan prostor za zajedničko delovanje mogao da bude i u oblasti imunizacije, posebno zbog aktuelnih zdravstvenih izazova na afričkom kontinentu.

"Pokušao sam da predstavim jedan istorijski značaj našeg velikog državnog instituta 'Torlak' koji se karakteriše time što je učestvovao u proizvodnji i kreaciji brojnih vakcina i danas predstavlja jednu od institucija koja ima, recimo, originalnu vakcinu protiv besnila. To je njima izuzetno zanimljivo i o tome smo razgovarali", rekao je Macut.

Govoreći o medicinskom turizmu, premijer ističe da Srbija ima značajne potencijale koje bi mogla da ponudi egipatskim partnerima.

"Srbija ima brojne banje i rekreativni rehabilitacioni deo koji bi se mogao apsolutno povezati sa potrebama Egipta", ukazao je predsednik Vlade.

Osvrćući se na razgovor sa egipatskim premijerom Mustafom Madbulijem, Macut ističe da su među ključnim temama bili ponovno uspostavljanje direktne avio-linije i učešće Egipta na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

"Oni veliku pažnju poklanjaju Ekspu. Biće prisutni sa svojim paviljonom", zaključio je Macut u razgovoru za Radio-televiziju Srbije.