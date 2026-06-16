Posle susreta i razgovora s premijerom Kobahidzeom.
drugi dan posete
"VERUJEM DA ĆEMO U GODINAMA KOJE DOLAZE BITI JOŠ BLIŽI" Poruka predsednika Vučića iz Gruzije, s mesta sa kog puca pogled na Tbilisi (FOTO)
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- Kada upoznate Gruziju, njene ljude, istoriju, kulturu i gostoprimstvo, postane vam jasno zašto se prijateljstvo naših naroda tako prirodno razvija i jača.
- Verujem da ćemo u godinama koje dolaze biti još bliži, povezani ne samo dobrim političkim odnosima, već i sve većim brojem ljudi koji će upoznavati naše zemlje i graditi nova prijateljstva, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle susreta s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom.
Kurir.rs
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